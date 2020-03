C’est probablement le PC Windows 10 le plus avantageux de la planète en ce moment

Avec Windows 10 désormais bien établi comme le système d’exploitation de bureau le plus populaire au monde, mettre votre propre PC à jour n’a jamais été aussi facile et l’une des meilleures offres que nous avons vues sur un PC à faible coût est celle appelée AP34 Pro de Beelink. , que nous n’avons malheureusement pas revu.

Si vous cherchez un moyen peu coûteux de profiter de tous les meilleurs outils et services Microsoft, une nouvelle offre du détaillant chinois populaire Aliexpress pourrait être la réponse, à moins que vous ne souhaitiez attendre le Black Friday 2020 tout en travaillant à distance depuis votre domicile.

Microsoft vend une copie de Windows 10 Home pour 139 $ et pourtant, si cela ne vous dérange pas d’obtenir un nouveau PC gratuit que vous pouvez transporter, il vaut la peine de regarder ce mini PC client léger.

Compact

Il y a eu des offres de PC moins chères dans le passé, mais celles-ci s’accompagnent généralement d’un inconvénient important; ils sont soit une machine d’occasion, soit souffrent d’une mémoire et d’une capacité embarquée insuffisantes (avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage souvent la norme).

L’AP34 Pro est le PC Windows 10 le plus abordable et le plus rapide que nous ayons trouvé à ce jour. Il possède un processeur quadricœur Intel Celeron J3455 ancien mais capable, 4 Go de RAM DDR3L et 64 Go de stockage intégré eMMC.

Il a également une bonne connectivité avec une multitude de ports; vous obtenez un port Gigabit Ethernet (une bonne surprise à ce prix), 802.11n, Bluetooth 4.0, deux ports HDMI, un lecteur de carte, trois ports USB 3.0 et une prise casque.

L’appareil est absolument minuscule, à peine plus grand qu’un couple de boîtiers de CD empilés et vous avez même un support pour le monter à l’arrière d’un moniteur ou d’un téléviseur et une antenne externe pour une connectivité améliorée. Vous ne pourrez pas le mettre à niveau (par exemple en échangeant le SSD) car tout à l’intérieur est intégré.

Garder à l’esprit…

Si ce produit vient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.