C'est probablement le plus petit PC Android que vous pouvez acheter en ce moment

Nous ne sommes pas un grand fan des clés HDMI car elles peuvent être difficiles à manipuler mais elles ont une place dans l'écosystème plus large, par exemple dans les écrans grand format.

X96, un fabricant populaire de clients légers Android et Windows 10 d'entrée de gamme, vient de dévoiler une nouvelle clé intelligente basée sur Android qui se branche directement sur un téléviseur ou un moniteur.

À 89,99 $ chez Gearbest, il se vend pour une prime bien rangée par rapport au H96 Max qui a des spécifications assez similaires mais est également beaucoup plus grand et ne peut pas être glissé dans la poche avant de votre jean.

Compact

Ce petit facteur de forme signifie que vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre, d'autant plus qu'il est à peine plus grand qu'un paquet de chewing-gum à 98 x 33 x 13 mm.

Malgré cela, le X96S contient toujours un processeur quad-core qui exécute Android 8.1, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, un lecteur de carte microSD et un port USB pleine taille. Avec Bluetooth et 802.11ac, il est également livré avec un certain nombre d'accessoires utiles comme une télécommande, un récepteur IR et un câble HDMI.

Qui cible-t-il alors? Commerce et entreprises où l'espace est limité et qui utilisent déjà la monture VESA. Pensez au personnel de la réception et aux réceptionnistes; également la signalisation numérique (le miracast de support X96) pour les restaurants, les détaillants de rue etc.