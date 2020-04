c’est quand ils arrivent sur Netflix

la maison de papier est l’une des séries télévisées espagnoles les plus regardées sur la plateforme de streaming en ligne Netflix et après presque un an d’attente, les utilisateurs ont enfin eu l’occasion de regarder le quatrième saison d’abord atterri sur le catalogue de la plate-forme dernière 3 avril. Les rebondissements de la nouvelle saison ont encore une fois étonné les fans, mais quand arrivera la cinquième?

Un personnage bien connu de la série télévisée a dit quelque chose à ce sujet. Voici les dernières mises à jour.

La maison du papier 5 confirmée: voici les dernières déclarations officielles

Avec cette quarantaine, il y a beaucoup de temps libre et beaucoup de gens ont regardé le très attendu quatrième saison de La maison du papier en quelques heures. Le dernier épisode laisse les fans avec un mauvais goût dans la bouche en raison du sort de certains personnages, mais heureusement, d’autres saisons sont en cours.

Ceci est confirmé par les déclarations d’un récent entretien de Enrique Arce, l’acteur qui dans la série télévisée espagnole joue un personnage peu aimé: Arturito Roman. Quoi qu’il en soit, l’acteur déclare que le tournage de la cinquième saison aurait dû commencer sous peu, mais qu’il est temporairement suspendu en raison de l’urgence sanitaire en raison de la coronavirus.

Les mesures de précaution prises par la production sont nécessaires, mais cela pourrait reporter la date de lancement de la cinquième saison. Enrique ArceEn outre, il suggère également une sixième saison avec la déclaration suivante: “les scénaristes sont continuellement au travail, également parce que la série elle-même a un développement imprévisible”. Bref, je ventilateur ils peuvent encore avoir de nombreux épisodes à regarder.