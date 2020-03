c’est qui a droit à des remises et des bonus

En cette période de quarantaine et de restrictions imposées par le gouvernement, les services publics seront inévitablement plus salés. Nous passons beaucoup plus d’heures à la maison qu’en février et nous verrons une augmentation de la consommation d’électricité, d’eau et de gaz. Il est important de souligner immédiatement que les factures devront être payées. L’urgence ne prévoit aucun type d’installation concernant les utilisateurs.

L’Etat a décidé de rencontrer, d’un point de vue économique, certaines franges de la population et les habitants de certaines zones géographiques du pays. L’Arera a souligné que les primes sociales, souvent pour la désinformation, n’atteignent pas les familles qui y auraient droit. Voyons donc quelles familles peuvent profiter de ces réductions et du bonus social.

Voici comment obtenir des bonus sociaux

Les primes pour l’électricité, l’eau et le gaz sont des subventions dues à des familles pauvres, composées de nombreux membres ou à des personnes atteintes de certains types de maladies. Pour obtenir ces bonus, vous aurez besoin d’un ISEE qui ne dépasse pas 8 265 euros. Pour ceux qui ont au moins 4 enfants à charge, cependant, il ne doit pas dépasser 20 000 euros. Les familles comprenant des personnes atteintes de maladies ont également le droit de le faire traitable avec des appareils électromédicaux (machines électriques), pour rester en vie.

Les primes en question, expirant entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020, pour les ayants droit, l’Autorité accorde une prolongation de 60 jours, jusqu’au 30 juin 2020. Il y aura donc beaucoup de temps pour les demander, avec un module unique qui contiendra les trois utilisateurs. Comme mentionné précédemment, les services publics devront être payés, sauf pour ceux qui relèvent des paramètres de bonus sociaux. Une exception, en raison de l’urgence du coronavirus, pour les communes de l’ancienne zone rouge de Lombardie et de Vénétie. Pour les communes de ces deux régions, une suspension totale a été décidée sur le paiement de l’électricité, de l’eau, du gaz et des déchets. Et cela semble absolument le minimum, étant donné l’énorme tragédie à laquelle ces deux régions du Nord, surtout, font face et se battent.