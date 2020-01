c’est qui peut activer l’offre avec 70 Go pour seulement 5,99 €

La promotion I Mobile à partir de 5,99 euros par mois continue d’inciter de nombreux utilisateurs à transférer le numéro vers l’opérateur virtuel de Vodafone, mais malheureusement tout le monde ne peut pas activer l’offre. Le Mobile I low cost, en fait, offre depuis un certain temps sa meilleure offre exclusivement à certains utilisateurs, leur permettant ainsi d’obtenir des quantités encore plus importantes de Giga de trafic de données. Ici, alors, qui peut obtenir leoffre à partir de seulement 5,99 euros par mois et comment demander son activation.

J’ai Mobile: c’est qui peut activer l’offre low cost Vodafone!

Seuls les clients qui transfèrent le numéro de iliad ou l’un des opérateurs virtuels sélectionnés par le low cost de Vodafone ont la possibilité de bénéficier de l’offre exceptionnelle à partir de 5,99 euros, puis de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

Le taux peut être activé à i points de vente du manager ou via le site officiel. Les clients qui procèdent à laachat en ligne ils peuvent demander à recevoir la nouvelle carte SIM avec livraison gratuite par courrier ou à retirer auprès d’un des marchands affiliés. Au moment de l’achat, il ne coûte que 6,99 euros, dont 0,99 pour obtenir la nouvelle carte SIM.

Depuis l’activation de la carte SIM, l’opérateur bloque les numéros et les services payants afin d’éviter la possibilité de recevoir frais imprévus; de plus, il suspend la navigation en cas d’épuisement précoce du Giga et offre la possibilité d’utiliser gratuitement le services supplémentaires. Par conséquent, les clients peuvent utiliser gratuitement les appels et les renvois d’appels, la navigation par hotspot et les SMS. Il a appelé.