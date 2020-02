C’est tout ce que nous savons sur le Galaxy Z Flip, le prochain smartphone pliable de Samsung

Le Galaxy Z Flip vise à être l’un des produits les plus marquants du prochain Samsung Unpacked.

Le parcours complexe du Samsung Galaxy Fold – présenté il y a environ un an – aurait conduit de nombreuses entreprises à stationner le concept de smartphone pliable pendant plusieurs années. Cependant, la société sud-coréenne Samsung semble non seulement avoir décidé d’aller de l’avant avec cette tendance – à laquelle ils croient fermement, selon plusieurs dirigeants de la firme – mais prévoit également de la diversifier à travers De nouveaux modèles comme le rumeur Galaxy Z Flip.

Ce nouveau smartphone avec écran pliant Il serait présenté le 11 février lors du premier Samsung Unpacked de 2020 – qui aura lieu à San Francisco (États-Unis) -. Cependant, le flot incessant de rumeurs et d’informations divulguées ces derniers mois permet déjà d’écrire un scénario assez approximatif sur la façon dont serait ce nouveau produit de la marque sud-coréenne.

Un changement de concept

Galaxy z flip vidéo réelle pic.twitter.com/bHMzYEBjW1

– yunis ali (@sliverarow) 2 février 2020

La principale différence entre le Galaxy Fold d’origine et le Galaxy Z Flip attendu serait, comme on peut le voir sur les images, le format. Pendant que le pli se repliait sur son axe vertical, le nouveau modèle le ferait à l’horizontale. Le but du panneau pliant serait également différent: le Fold l’utilise pour se transformer en une petite tablette et le Z Flip l’utilise pour prendre moins de place dans la poche.

Dans la région extérieure du Galaxy Z Flip, selon une fuite vidéo au cours des derniers jours, vous pouvez voir un petit écran qui montre l’heure et quelques petites icônes qui pourraient faire référence à des paramètres tels que la couverture ou les notifications possibles.

Le revêtement de l’écran, contrairement au Galaxy Fold, serait fait avec un type de verre extrêmement mince et flexible, ce qui devrait améliorer la durabilité du produit par rapport au modèle qui le précède. Dans le Galaxy Fold, cette feuille de protection était en plastique, donc la probabilité d’endommager le panneau était beaucoup plus élevée que d’habitude.

Spécifications inférieures à la famille Galaxy S20

Samsung Galaxy Z Flip

SoC

Snapdragon 855+

Mémoire RAM

8 Go

Stockage

256 Go UFS 3.0

Écran

AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution Full HD + (2636 x 1080)

Caméra frontale

Capteur 10 mégapixels

Chambre principale

Capteur 12 mégapixels avec un objectif d’ouverture f / 1,89

Caméra grand angle

Capteur 12 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,2

La batterie

3,300 mAh

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Connectivité

Bluetooth 5.0, 4G LTE, USB Type C, NFC et Wi-Fi 6

Les couleurs

Noir et violet

Quel que soit le pliage, le Galaxy Z Flip ne sera pas un produit qui se démarque de la famille Galaxy S20. La nouvelle équipe Il aura un hardware plus proche du Galaxy Note 10 et du Galaxy S10, avec un processeur Snapdragon 855+ dominant le circuit et un module de 8 Go de RAM à côté. Oui, il fera son apparition, oui, la mémoire UFS 3.0, ce qui améliore la réponse de l’équipe grâce à des taux de lecture et d’écriture plus élevés.

L’écran, une fois déployé, aurait une taille de 6,7 pouces, mais son format serait particulièrement élevé: 22: 9. Le résultat est donc une équipe légèrement plus élevée que d’habitude.

Le panel utilisera le Technologie AMOLED dynamique et, comme le Galaxy S20, il aurait une perforation dans la zone supérieure (à travers laquelle la caméra frontale émerge). Dans le cas du Galaxy Z Flip, oui, la résolution resterait en Full HD + (2636 x 1080 pixels). Le taux de rafraîchissement de 120 Hz du S20 ne serait pas non plus présent dans ce modèle.

Le Galaxy Z Flip n’aurait pas d’écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Galaxy S20.

Dans l’aspect photographique, la configuration est beaucoup plus simple et plus continue que celle des autres modèles de la marque. Selon les données exposées par XDA-Developers, le Galaxy Z Flip aurait un appareil photo principal de 12 mégapixels avec un objectif à ouverture f / 1,8 et un appareil photo secondaire grand angle de 12 mégapixels avec un objectif à ouverture f / 2,2. Pas de zoom – pas même deux grossissements – ni d’enregistrement 8K, contrairement au S20.

Enfin, le Galaxy Z Flip aurait une batterie de 3300 mAh capacité compatible avec un système de charge rapide jusqu’à 15 W. Il peut également être rechargé, selon diverses fuites, en utilisant la norme sans fil Qi.

Un prix probablement élevé

Les premières informations sur le Samsung Galaxy Z Flip ont assuré qu’il serait beaucoup moins cher que le Galaxy Fold. Cependant, les données les plus récentes un label proche de 1500 euros, donc cet appareil coûterait encore plus cher que le Samsung Galaxy S20 Ultra (avec des fonctionnalités plus avancées).

La date à laquelle cet appareil atteindra les principaux marchés est pour le moment. Des sources telles que XDA-Developers disent que Samsung commencera sa vente le 14 février aux États-Unis, de sorte que, si les rumeurs se concrétisent, le Galaxy Z Flip pourrait être acquis avant même la famille Galaxy S20.