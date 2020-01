c’est un canular ou il y a une vérité

Il semble qu’il y a quelques mois, précisément en octobre 2019, l’une des revues scientifiques les plus importantes ait annoncé l’arrivée d’une orage magnétique venant de l’espace à notre planète.

Bien que cette nouvelle ait semé la panique dans le monde, il faut rappeler qu’il y a eu une mauvaise interprétation des mots transcrits sur le Journal of Space Weather and Space Climate.

Une tempête magnétique arrive-t-elle vraiment?

Pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, le orage magnétique (également appelé solaire) est une variation irrégulière de l’intensité et de la direction du champ magnétique de notre planète. Habituellement, cela s’accompagne toujours d’autres phénomènes géophysiques.

la soleil en fait, en produisant de grandes émissions de matière à partir de sa couronne, il parvient à créer ses propres “vents spatiaux” (solaires), avec des particules qui, formant une grande source d’énergie, peuvent avoir un impact sur le champ magnétique de la Terre.

Comme toujours, cependant, pour en revenir à l’article déformé, il y a ceux qui lisent quelque chose de contraire à ce qui y est réellement écrit. En fait, la revue scientifique a seulement rapporté les recommandations que leAgence spatiale ESA avait suggéré à l’UE. Le risque concret d’être attaqué par une tempête magnétique capable de renverser les communications mondiales n’a jamais été discuté.

Portez une attention particulière à ce que vous lisez sur le Web, car Internet, en plus d’être un endroit dangereux pour les adultes et les enfants, est également un réceptacle pour les fausses nouvelles, créé dans le but d’enrichir certaines personnes sans morale éthique et sensible. Vérifiez toujours la fiabilité des sources dont provient un article et renseignez-vous en consultant les sites officiels, comme dans ce cas celui de la revue scientifique et celui ESA.