C’est une bataille d’idéaux lorsque la veuve noire combat la masculinité toxique

Alors que la version MCU de Veuve noire se prépare à se battre aux côtés de ses “sœurs” dans son premier long métrage solo, Widow in the comics défend les femmes de Marvel contre les menaces de taille galactique. Dans Avengers # 30, Natasha a enfilé l’impressionnante armure de War Widow alors qu’elle et ses coéquipiers défendaient une femme enceinte qui a reçu le Starbrand. À la lumière du précédent porteur du Starbrand devenu fou et causant des ravages à travers le cosmos, Gladiator et les Heralds de Galactus ont cherché à tuer la femme, Suzanne Shelby, et son enfant avant de pouvoir faire de même.

Pour cette raison, Gladiator, Silver Surfer, Firelord et Terrax se sont retrouvés dans une situation où ils devaient justifier comment tuer Suzanne et son enfant à naître serait dans le meilleur intérêt de la sécurité de l’univers. Malgré le chaos et la destruction que le Starbrand précédent avait infligés dans sa folie, dire que Suzanne et son bébé seraient une menace comparable à son prédécesseur était pour le moins fragile. Et Black Widow a souligné un autre fait manifestement évident; les anciens hérauts sont tous des hommes.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Nouvelle veuve noire: la bande dessinée Sting de la veuve annoncée par Marvel

Alors que Black Widow s’est littéralement battue pour protéger cette femme qu’elle n’avait jamais rencontrée, elle est également en première ligne du champ de bataille philosophique. Ce qu’elle a vu, c’était quatre hommes qui avaient chacun un pouvoir immense, certains accordés par le mangeur de planètes Galactus, et avaient décidé d’assumer eux-mêmes les rôles de juge, de jury et de bourreaux. C’est un point qui n’est pas totalement perdu pour Silver Surfer, qui au final croit en l’espoir avant tout. Bien que les hérauts et le gladiateur aient des points valables sur les dommages “potentiels” que l’on peut faire avec le Starbrand, cela ne signifie pas que Suzanne ou sa fille le feront.

Après tout, la plupart des Starbrands dans le passé ont été certains des héros les plus puissants de Marvel. Le pouvoir de Starbrand donne à l’utilisateur des pouvoirs semblables à ceux de Dieu et des capacités presque illimitées. Ainsi, le fait que la plupart du temps ceux qui se sont vu confier le pouvoir ont combattu du côté du bien est assez remarquable. Si Black Widow n’avait pas été là pour communiquer avec Silver Surfer au sujet de l’absurdité de leurs actions, qui sait comment la bataille aurait pu se dérouler? Une chose est sûre, c’est que Suzanne est décédée en couches et que maintenant sa petite fille découvre le Starbrand. Comment ces événements se dérouleront, et ce qui se passe quand un nouveau-né se voit accorder les pouvoirs d’un dieu, reste à voir. Mais vous pouvez parier Veuve noire défendra toujours les femmes opprimées partout dans le monde.

Avengers # 30 est disponible dès maintenant.

Suivant: Les ennemis de Black Widow vont unir leurs forces dans une nouvelle série

Chaque personnage de Star Wars que Mark Hamill a joué (autre que Luke)

A propos de l’auteur

Will Hirsch est écrivain, producteur Web et cinéaste. Il a précédemment écrit du contenu pour l’émission vidéo virale quotidienne RightThisMinute. Lorsqu’il n’écrit pas de contenu pour le Web, Will est occupé à écrire des scénarios. Plusieurs de ses courts métrages sont disponibles en ligne, y compris ses débuts de réalisateur “Dirt”.

En savoir plus sur Will Hirsch