c’est une copie carbone de l’iPhone 8

Certains croient encore qu’il est exagéré de dire que l’iPhone SE 2020 est un iPhone 8 “recyclé” avec un SoC à la pointe de la technologie, mais la découpe effectuée par les infatigables experts d’iFixit ne laisse aucun doute, Apple a recyclé de nombreux composants de l’iPhone 8et les a utilisés sur l’iPhone SE 2020.

Ceci est non seulement démontré par les composants utilisés et leur distribution interne, mais est également confirmé de manière concluante par la conception, le châssis et parce que on peut utiliser directement différents composants de l’iPhone 8 dans l’iPhone SE 2020tels que les caméras, l’assemblage d’écran (y compris le microphone et le capteur de proximité), le plateau SIM et Taptic Engine.

La nouveauté la plus importante est bien sûr le SoC. L’iPhone SE 2020 monte une puce A13 Bionic, le même que nous trouvons dans l’iPhone 11, et dont la puissance est bien au-dessus de la SoC A11 Bionic qui monte l’iPhone 8. La RAM a également été augmentée, de 2 Go à 3 Go, et le module de connexion sans fil présenté par ce terminal est hérité de l’iPhone 11.

Au revoir iPhone 8, bonjour iPhone SE 2020

En général, l’iPhone SE 2020 est un hybride plutôt curieux. Il ne fait aucun doute qu’il partage un point commun important avec l’iPhone 8, en fait. maintient jusqu’à l’écran, la résolution, le type de panneau et le capteur Touch ID, mais comme nous l’avons vu, il présente certains changements qui, à eux seuls, suffisent à justifier un changement de nom.

À ce stade, je pense qu’il est juste de se rappeler que Apple aurait pu simplifier les nouveautés de l’iPhone SE 2020 bien plus. Par exemple, vous auriez pu monter un SoC A12 au lieu d’un A13, garder la RAM à 2 Go et réduire la capacité de stockage, mais au final vous avez choisi de façonner une configuration qui offre franchement une valeur intéressante bon pour ce qu’il en coûte si nous pouvons voir au-delà du design et de ses énormes bordures d’écran.

Revenant à la vue éclatée de l’iFixit, le score obtenu par l’iPhone SE 2020 est un 6 sur 10Et ce sont les clés positives et négatives qui ont conduit à cette évaluation:

Points positifs

Changer l’écran et la batterie est facile avec les bons outils et connaissances.

La plupart des composants sont modulaires, faciles à changer et compatibles avec ceux de l’iPhone 8.

Points négatifs

La résistance à la poussière et à l’eau est une valeur claire, mais elle complique les réparations.

Nous avons besoin de quatre tournevis différents pour effectuer une réparation.

La vitre arrière complique et rend les réparations plus coûteuses.