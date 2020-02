c’est une nouvelle image de marque du Redmi K30

Une image teaser divulguée en ligne seulement hier avait suggéré que l’héritier du dernier Pocophone F1 de la sous-marque de Xiaomi aurait été essentiellement une version renommée de la Redmi K30et il en fut ainsi. Le nouveau Little X2 il vient d’atterrir à titre officiel pour le marché indien et est très similaire à l’appareil Redmi.

Petit X2 officiel: écran avec double trou et SoC Snapdragon 730G

Le nouveau terminal de la marque Poco reprend le design que nous avons découvert avec le dernier Redmi K30. En façade, en effet, le smartphone se caractérise par un affichage avec un double trou sur le côté droit du panneau. Plus précisément, nous avons ici un panneau en 20: 9 par 6,67 pouces en résolution FullHD + et avec un taux de rafraîchissement égal à 120Hz et avec prise en charge HDR10.

Les mêmes caractéristiques techniques de l’appareil Redmi également en termes de performances. Little X2 il est en fait alimenté par le processeur Snapdragon 730G et il est disponible dans différentes coupes de mémoire égales à 6 ou 8 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage interne. Le secteur photographique est alors composé d’un caméra arrière quad avec des capteurs photographiques respectivement 64 (Sony IMX686) +8 (grand angle) + 2 + 2 mégapixels. Les caméras selfie avant sont plutôt composées de capteurs photographiques égaux à 20 + 2 mégapixels. Il y a aussi le port USB Type C, la prise audio pour casque, un capteur biométrique physique situé sur le châssis latéral, des capteurs infrarouges et une batterie de 4500 mAh.

Tarifs et disponibilités

Ce qui nous intéresse le plus dans ce smartphone, c’est son prix de vente, et même avec ce smartphone la société ne semble pas nous avoir déçu. Little X2 sera en fait disponible à l’achat en Inde à prix de départ d’environ 205 € au taux de change actuel, pas un mauvais prix pour les spécifications offertes par cet appareil. Enfin, nous vous rappelons que l’appareil est disponible en trois couleurs différentes: Atlantis Blue, Matrix Purple et Phoenix Red.