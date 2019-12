C'est votre dernière chance d'économiser 30 $ sur une Nintendo Switch et de l'obtenir avant Noël – .

Mesdames et messieurs, c'est votre dernier avertissement. Nous le répétons, c'est votre dernier avertissement. Si vous voulez offrir à quelqu'un le meilleur Noël qu'il aura jamais, vous allez évidemment lui offrir une Nintendo Switch. Si vous souhaitez profiter de la super offre d'Amazon sur le Switch et que vous souhaitez qu'il arrive avant Noël, vous devez le commander MAINTENANT si vous voulez jouer en toute sécurité. La Nintendo Switch avec Gray Joy-Con est toujours disponible à la commande pour livraison avant Noël, et vous obtiendrez un crédit de 30 $ si vous utilisez le code D3E2CDJ6GB6S lors de votre commande. Le même code vous permettra également de récupérer 30 $ sur la Nintendo Switch avec Neon Blue et Neon Red Joy ‑ Con, mais il arrivera après Noël.

Voici ce que vous devez savoir sur le commutateur:

Jouez à votre façon avec la console de jeu Nintendo Switch. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, en solo ou avec des amis, la console Nintendo Switch est conçue pour s'adapter à votre vie. Connectez votre Nintendo Switch pour profiter des jeux HD sur votre téléviseur. Vous partez? Débranchez simplement votre console et continuez à jouer en mode portable

Ce modèle comprend une autonomie d'environ 4,5 à 9 heures

La durée de vie de la batterie dépend des jeux auxquels vous jouez. Par exemple, la batterie durera environ 5,5 heures pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild (jeux vendus séparément)

Numéro de modèle HAC 001 (01)

Et voici les termes et conditions de l'accord:

L'offre s'applique uniquement à certains jeux vidéo vendus et expédiés par Amazon.com ou Amazon Digital Services LLC (recherchez «vendu par Amazon.com» ou «vendu par Amazon Digital Services LLC» sur la page de détail du produit). Les produits vendus par des vendeurs tiers ou d'autres entités Amazon ne seront pas éligibles pour cette offre, même s'ils sont «remplis par Amazon.com» ou «Prime éligibles».

Jusqu'à épuisement des stocks.

L'offre n'est pas transférable et ne peut être revendue.

Offre limitée à un par client et par produit éligible.

L'avantage maximum que vous pouvez recevoir de cette offre est de 30 $ en crédit promotionnel Amazon par produit éligible.

Vous recevrez un e-mail d'Amazon dans les 35 jours suivant la livraison ou la mise à disposition de l'achat éligible, indiquant que 30 $ de crédit promotionnel Amazon ont été ajoutés à votre compte client. L'e-mail fournira également des instructions sur la façon d'utiliser le crédit promotionnel.

Si l'un des produits ou contenus éligibles pour cette offre est annulé ou retourné, cette offre sera invalide.

Si vous violez l'une de ces conditions, l'offre sera invalide.

Amazon se réserve le droit de modifier ou d'annuler l'offre à tout moment.

