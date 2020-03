Cet accessoire Fire TV de 22 $ ajoute une fonctionnalité clé qui vous manquait – .

Le Fire TV Stick d’Amazon, le Fire TV Stick 4K et d’autres appareils Fire TV sont tous des options extrêmement populaires pour les personnes à la recherche d’une excellente expérience multimédia en streaming sur n’importe quel téléviseur.

Même les personnes équipées de téléviseurs intelligents qui ont des applications intégrées ont tendance à acheter des lecteurs multimédias de streaming externes comme le Fire TV Stick, car les plates-formes de télévision intelligente des fabricants de téléviseurs ne prennent jamais en charge tous les services de streaming que vous souhaitez.

Les appareils Fire TV sont formidables en eux-mêmes, mais un nouvel accessoire appelé SofaBaton F2 ajoute une fonctionnalité clé que la télécommande vocale Alexa d’Amazon manque actuellement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Dès leur sortie de l’emballage, les différents appareils Fire TV d’Amazon tels que le Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Cube offrent l’une des meilleures expériences de lecteur multimédia en streaming que vous puissiez obtenir en ce moment. Personnellement, je le préfère vraiment aux appareils Roku. Ce n’est pas que les joueurs Roku sont mauvais ou quoi que ce soit. En fait, loin de là – Roku est toujours la plus grande marque de lecteur multimédia en streaming actuellement. C’est juste que je ne suis personnellement pas un fan de l’interface utilisateur de Roku, et c’est pourquoi je choisis plutôt des appareils Fire TV.

Si vous faites également partie de Fire TV, vous savez quelle expérience utilisateur Amazon a conçue. L’interface utilisateur est géniale, l’interface est agréable et rapide, et vous pouvez facilement trouver une application pour littéralement n’importe quel service de streaming que vous pouvez imaginer. En fait, si vous me demandez, il n’y a vraiment qu’un seul endroit où les appareils Fire TV comme le Fire TV Stick font défaut: la télécommande vocale Alexa d’Amazon.

Amazon a récemment ajouté quelques boutons de télécommande universelle à sa télécommande vocale qui vous permettent de contrôler le volume sur votre téléviseur ou votre barre de son et de couper le son. C’est un bel ajout mais à vrai dire, ce n’est pas suffisant. C’est là que mon nouvel accessoire Fire TV préféré entre en jeu. Il s’agit de l’attachement à distance universel SofaBaton F2 pour les lecteurs de streaming Amazon Fire TV, et il est en vente dès maintenant sur Amazon avec une remise importante.

Le SofaBaton F2 est une simple télécommande universelle conçue pour être connectée aux télécommandes d’Amazon. Cela ne rend pas la télécommande plus large, juste plus longue, et c’est la clé d’un design confortable qui tient bien dans votre main. En plus des boutons d’alimentation, de volume et de sourdine comme vous le trouveriez sur la nouvelle télécommande vocale Alexa d’Amazon, vous obtenez également des boutons de canal, trois boutons configurables qui peuvent tout faire et un bouton d’entrée pour que vous puissiez changer l’entrée de votre téléviseur. Ce dernier est crucial.

Quand j’ai acheté mon SofaBaton F2, c’était 40 $ sur Amazon et ça vaut vraiment le coup. Attrapez-en un aujourd’hui, cependant, et vous trouverez une remise de 16 $ plus un coupon supplémentaire de 2 $ que vous pouvez couper pour ramener le prix à 21,99 $ au total. Croyez-moi, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.