Cet accord de 500 $ sur l’ordinateur portable HP Pavilion donne un sérieux coup de fouet aux ventes de la journée des présidents

Les offres d’ordinateurs portables bon marché sont à la maison dans le HP Pavilion, et les dernières ventes de la journée des présidents ne font pas exception. Nous constatons régulièrement des économies fantastiques sur tout, des constructions quotidiennes aux configurations puissantes. Ce week-end, nous voyons ce dernier.

Ce fantastique accord sur les ordinateurs portables HP Pavilion apporte le dernier processeur Intel à la fête des ordinateurs portables à 500 $. Non seulement vous achetez un processeur de 10e génération, mais c’est un cerveau i7 quadricœur ultra-rapide capable d’une puissance incroyable – un excellent kit à ce prix. Ajoutez 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go dans le mélange et vous envisagez déjà un accord avec un ordinateur portable bien au-dessus de son poids. Ainsi, lorsque ces 16 Go de mémoire Intel Optane s’introduiront, vous comprendrez pourquoi vous devez agir rapidement pour garantir votre propre offre d’ordinateur portable bon marché dans les ventes de ces présidents.

Il s’agit d’une spécification vraiment étonnante à ce prix – un ensemble de composants internes que nous voyons habituellement à un coût beaucoup plus élevé. Vous serez multitâche grâce à des programmes hautes performances en un rien de temps grâce à une stupéfiante mémoire RAM de 12 Go, et cette mémoire Intel Optane de 16 Go apprend comment votre ordinateur fonctionne et rationalise chaque processus pour un lancement et un chargement encore plus rapides.

Vous voudrez être rapide pour profiter de cette offre d’ordinateur portable HP bon marché dans les ventes du jour des présidents. Nous ne le voyons pas rester plus longtemps, et il faudra peut-être un certain temps avant que les spécifications ne retombent à ce niveau de prix.

Meilleure offre d’ordinateur portable HP Pavilion d’aujourd’hui dans les ventes de la journée des présidents

Ordinateur portable HP Pavilion 15,6 pouces | 979,99 $ 519,99 $ chez HP

Il s’agit d’une offre d’ordinateur portable vraiment incroyable de HP. Un processeur i7 de 10e génération? Dans un prix de 519 $? Avec 12 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et 16 Go de mémoire Intel Optane? Dans un prix de 519 $? Vous devrez sauter sur cet accord rapidement – c’est un aveugle.

