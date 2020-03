Cet accord Samsung Galaxy S20 sur EE offre des données volumineuses et des factures mensuelles de seulement 36 £

Si vous surveillez de près les offres du Samsung Galaxy S20 depuis leur annonce, vous savez qu’elles ne sont en aucun cas une option abordable, bien qu’elles soient les moins chères des trois nouveaux téléphones de Samsung.

Cependant, comme un léger soulagement des prix élevés, nous avons rencontré une offre de Mobiles.co.uk, qui semble être le prix le plus bas sur un contrat S20 jusqu’à présent. Coûtant 36 £ par mois pour 45 Go de données, cela sape tout le reste.

Évidemment, avec ce genre de prix, il y a aussi un coût initial – 150 £ pour être exact. Cependant, même avec ces dépenses supplémentaires, cela reste l’option la moins chère et vous pouvez économiser un tenner en utilisant le code 10OFF à la caisse.

Si vous ne pouvez vraiment pas supporter ce prix et que vous vous sentiriez plus à l’aise de payer tous vos coûts sur une base mensuelle, une offre d’Abordable Mobiles vous offrira le combiné pour 43 £ par mois et rien d’avance avec 90 Go de données. Cependant, cette offre est sur le combiné 4G, ce qui signifie que la capacité 5G vous manquera.

Cette offre abordable du Samsung Galaxy S20 dans son intégralité:

Comment est le Samsung Galaxy S20?

Le moins cher des trois nouveaux appareils, mais facilement celui que la plupart des gens choisiront. Comme ses deux grands frères, le S20 est livré avec un écran de 120 Hz, ce qui signifie des transitions en douceur entre différentes applications et activités. Il a le plus petit écran à 6,2 pouces mais contient le même écran Quad-HD + Dynamic AMOLED. En interne, il y a une configuration triple caméra, offrant un téléobjectif 64MP et un grand angle et Ultra Wide, plus une batterie 4000mAh et 12GB RAM.



Lire notre test complet du Samsung Galaxy S20

