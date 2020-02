Cet aspirateur robot populaire est bien trop beau pour être en vente pour seulement 128 $ – .

Compte tenu du fait que les prix Roomba atteignent jusqu’à 1 000 $ et plus, il serait facile de penser que mettre la main sur un aspirateur robot décent implique de dépenser une tonne d’argent. Nous sommes là pour vous dire que ce n’est pas du tout le cas, et l’excellente offre d’aujourd’hui sur le robot aspirateur ILIFE V3s Pro est toute la preuve dont vous avez besoin. Ce modèle comprend d’excellentes fonctionnalités telles que l’auto-charge lorsque l’alimentation est faible et une technologie sans enchevêtrement pour lutter contre les poils d’animaux. C’est déjà un vol à son prix régulier de 160 $, mais aujourd’hui, il est en vente pour seulement 128 $!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Avec une technologie de soin des cheveux pour animaux de compagnie sans enchevêtrement, il se concentre sur la récupération des poils, de la saleté et des débris sur les sols durs. Diamètre des roues – 65 mm

Conception à profil bas pour nettoyer sous les lits, les meubles où la saleté se cache. Idéal pour le bois dur, le carrelage, le stratifié ou la pierre.

Auto-charge, programme programmable, capteurs intelligents pour anti-choc et anti-chute. Durée 90-100 minutes

Fonctionnement facile avec télécommande ou bouton de nettoyage automatique à une touche sur le robot.

Conseil: entretien facile, videz la poubelle et nettoyez le filtre après chaque utilisation. Remplacez les filtres tous les mois.

Une équipe de service à la clientèle de 12 mois et des États-Unis vous offre la tranquillité d’esprit et un excellent service

