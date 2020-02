Cet écran grand format de 75 pouces constitue une excellente solution d’affichage numérique abordable

En ce qui concerne les écrans grand format, les écrans de 75 pouces ont trouvé un juste milieu entre la taille et l’abordabilité.

La prime de prix entre un modèle de 60 pouces et 75 pouces de la même cohorte peut être aussi faible que 100% – pas mal pour 20% de pouces supplémentaires en diagonale. La différence de prix entre 75 pouces et 80 pouces est souvent triple ou plus.

Aux États-Unis, deux modèles (le RCA RTU7575 et le Spectre U750CV-U) rivalisent au niveau d’entrée du marché à un peu moins de 600 $ (ou environ 460 £) avec la livraison gratuite de fret.

Téléviseur LED 4K Sceptre 75 pouces – 599,99 $ chez Walmart

Vous ne pouvez pas ignorer le rapport qualité-prix de cet écran grand format. Les modèles de 75 pouces représentent la plus grande diagonale disponible à un prix raisonnable. Cet affichage attirera l’attention des entreprises sensibles aux prix qui cherchent à passer aux affiches numériques ou aux lecteurs multimédias.

Les deux sont des écrans 4K, mais aucun ne peut se prévaloir des capacités de télévision intelligente. Le premier modèle borde légèrement le dernier sur le devant du connecteur, avec quatre emplacements HDMI pour les trois du Spectre.

Le modèle RCA utilise la technologie FALD pour assurer des contrastes plus nets entre les lumières et les ténèbres, en plus il comprend un capteur de lumière ambiante pour régler la luminosité à la volée.

Ils ont tous deux des supports VESA pour un placement facile, un port USB avec des capacités de lecture multimédia autonomes et une faible consommation / dissipation d’énergie.

Chacun des deux devrait faire des produits de grande valeur pour les entreprises après un tableau de menu numérique abordable.

Cependant, ne vous attendez pas à des fonctionnalités bonus pour votre argent. Dans un monde idéal, ils auraient la capacité de résister à des changements de température élevés ou à des environnements humides, de longues garanties, la capacité de fonctionner 24h / 24 et 7j / 7, des interfaces commerciales et un service intégré de gestion du cloud d’affichage dynamique.