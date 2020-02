Cet iPhone 12 qui a fui est tellement faux, mais il ramène Touch ID et je ne peux pas arrêter de le regarder – .

Il nous reste encore environ sept mois pour attendre qu’Apple annonce, puis publie le nouvel iPhone 12, mais nous en savons déjà beaucoup à ce sujet grâce à une série de fuites provenant de sources fiables. En fait, c’est une source en particulier qui a fait le tour de la gamme d’iPhone de nouvelle génération d’Apple à partir de la fin de l’année dernière, et ce ne sera pas une surprise quand vous verrez qui: Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities. Il est l’initié d’Apple le plus bien connecté et il semble avoir des sources dans toute la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine et aux alentours. Et selon tout ce que Kuo a partagé jusqu’à présent sur la prochaine nouvelle série iPhone 12 d’Apple, nous sommes en attente d’une mise à niveau massive en 2020.

Après trois ans d’iPhones qui avaient tous à peu près le même design, Apple aurait un énorme rafraîchissement de conception en magasin pour nous plus tard cette année. Les nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro à venir en septembre arboreront apparemment un design qui rappelle à l’iPhone 5 que tout le monde aimait tant, avec des bords métalliques plats autour de l’extérieur des combinés au lieu des bords arrondis que nous avons vus sur les iPhones depuis que l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus ont fait leurs débuts en 2014. La gamme d’iPhone 12 serait également le premier iPhone d’Apple avec la prise en charge des nouveaux réseaux cellulaires 5G, et nous avons entendu parler de quelques autres changements que nous pouvons nous attendre à voir dans le iPhone 12 série lors de ses débuts plus tard cette année. Deux choses qui ne devraient pas changer sont l’encoche en haut de l’écran et l’absence de bouton d’accueil en bas de l’écran, mais une nouvelle fuite de conception de l’iPhone 12 semble suggérer que ces deux changements arrivent l’iPhone 12.

La conception supposée de l’iPhone 12 qui a fuité que vous êtes sur le point de voir a fuité à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, et chacune de ces fuites est originaire de Chine ou de la région environnante. Premièrement, la mauvaise nouvelle: ces «fuites» sont définitivement fausses.

Nous ne savons pas exactement d’où vient ce prétendu design de l’iPhone 12, mais nous savons qu’il ne ressemble pas aux modèles d’iPhone 12 qu’Apple prévoit de publier plus tard cette année. Cela va à l’encontre de tout ce que Ming-Chi Kuo a rapporté sur la conception de l’iPhone 12, et les sources de Kuo sont beaucoup trop fortes pour être aussi éloignées. Cela dit, chaque fois que je le vois, je souhaite que ce soit réel, et je pense que de nombreux lecteurs de . ressentiront la même chose. Pour cette raison, j’ai finalement décidé de le partager afin que nous puissions voir ce que vous en pensez.

Le rendu «iPhone 12» ci-dessus et les deux que vous verrez bientôt ci-dessous ont été publiés récemment sur le référentiel de fuites Slashleaks. Les sources sont toutes deux mentionnées dans les filigranes au-dessus de chaque image, bien qu’aucun lien source réel n’ait été fourni. Ce ne sont certainement pas des comptes Twitter ou des comptes Instagram. Je pense qu’ils pourraient être des utilisateurs de Telegram, mais cela n’a pas vraiment d’importance parce que, comme je l’ai dit, cette conception d’iPhone 12 est définitivement fausse. Mais c’est aussi assez brillant, et je souhaite que Apple construise un iPhone comme celui-ci.

Tout d’abord, ce rendu inexact de l’iPhone 12 creuse l’encoche en haut de l’écran. L’encoche ne me dérange pas personnellement, mais je sais que beaucoup de gens seraient heureux de le voir disparaître. Il y a toujours une petite découpe dans l’affichage, mais il a été déplacé vers le bas où un nouveau bouton d’accueil semi-circulaire inaugurerait le retour de Touch ID. C’est la vraie histoire avec cette conception, car tant de gens manquent Touch ID sur leurs iPhones.

Enfin, l’iPhone 12 illustré ici a toujours les mêmes bords arrondis que nous avons vus sur chaque nouvel iPhone depuis 2014, à l’exception de l’iPhone SE.

Encore une fois, le fait que ces éléments de conception contredisent directement les détails rapportés par Ming-Chi Kuo, mais confirment tous ces rendus, n’est qu’un vœu pieux. Au-delà de cela, nous savons déjà qu’Apple travaille sur de nouvelles solutions comme des capteurs de caméra cachés sous l’écran et des capteurs d’empreintes digitales à l’écran où vous pouvez placer votre doigt n’importe où sur la moitié inférieure de l’écran pour déverrouiller votre téléphone. Apple va-t-il vraiment réinventer la roue avec un tout nouveau design d’écran lorsque ces autres meilleures solutions sont à l’horizon?

Si vous êtes un fan de Touch ID et que Face ID n’a pas très bien fonctionné pour vous, il y a de fortes chances que vous aimiez ce design iPhone 12 conçu par des fans qui ne cesse d’apparaître. La mauvaise nouvelle est que vous ne devriez pas vous attendre à voir quoi que ce soit qui ressemble à cette conception lorsque Apple annoncera l’iPhone en septembre. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours espérer voir Touch ID revenir aux modèles d’iPhone dans un avenir proche. Le nouvel iPhone 9 / SE 2 d’Apple qui devrait être annoncé fin mars et publié en avril aura un bouton d’accueil traditionnel avec Touch ID, puis la nouvelle série iPhone 12s de l’année prochaine pourrait devenir la première gamme d’iPhone à inclure un capteur d’empreintes digitales Touch ID de nouvelle génération intégré sous l’écran.

