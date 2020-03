Cet ordinateur de poignet Android pourrait être plus puissant qu’un iPhone 7 et nous l’avons testé

Prenez un smartphone, rétrécissez-le et attachez-le à votre poignet et vous aurez une idée de ce que la montre intelligente TicWris Max essaie de faire. Aussi ridicule que cela puisse paraître, l’idée prend de l’ampleur en Asie.

Vendu 145,99 $ chez Gearbest, cet appareil pourrait s’avérer utile pour ceux qui travaillent dans des environnements extérieurs difficiles grâce à sa connectivité 4G et son indice d’étanchéité IP67 (ce qui signifie que vous ne pourrez pas nager avec, mais il devrait résister à une douche).

Le reste de la configuration n’a rien d’anémique non plus. Il possède un processeur Mediatek quadricœur, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage intégré, une batterie de 2 880 mAh et une caméra frontale de 8 mégapixels qui fait également Face ID.

Si cela ne suffisait pas, il dispose de GPS, NFC et Wi-Fi intégrés et peut même afficher l’heure sur son écran de 640 x 480 pixels de 2,86 pouces. Oh, et vous pourrez également passer des appels téléphoniques, sans avoir besoin d’un appareil séparé.

Il convient de noter que l’appareil fonctionne sur Android 7.1.1 (qui a déjà quelques années) et qu’il n’y a pas de fente pour carte microSD ou de port USB pour un transfert et un chargement de fichiers faciles. À 153g, le TicWris Max est également aussi lourd qu’un smartphone, qui pourrait fatiguer le poignet au cours d’une journée.

Ce produit vient également de Chine continentale et prendra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.

