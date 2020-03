Cet ordinateur portable Dell XPS 15 est la meilleure alternative Windows au MacBook Pro 16 d’Apple

Supprimons d’abord quelques éléments; l’Apple MacBook Pro 16 pouces est l’ordinateur portable léger le plus puissant que l’on puisse acheter. Il n’y a pas d’ordinateur portable de cette taille sur le marché qui peut contenir 8 To de stockage.

Si vous voulez autant de capacité de stockage, il n’y a pas d’alternative. Avec un peu plus de 16 mm d’épaisseur et un poids de 2 kg, c’est vraiment un exploit technologique.

Le rival Windows le plus proche doit être l’ordinateur portable Dell XPS 15 7590 qui ne porte pas le même cachet que le dernier produit Mac d’Apple, mais qui a encore quelques cartes dans sa manche; c’est-à-dire, si vous recherchez un PC Windows 10 qui se rapproche de ce que le MacBook Pro 16 pouces a à offrir.

Notez que ce modèle XPS 15 particulier est uniquement disponible aux États-Unis pour l’instant; pour une raison étrange, Dell pense que le reste du monde ne mérite pas un ordinateur portable mince et léger avec 64 Go de mémoire. Cependant, vous trouverez ci-dessous notre résumé des meilleures offres Dell XPS 15 en ce moment.

Gunning pour le Macbook

Le modèle XPS 15 haut de gamme (consultez notre critique ici) partage en fait de nombreuses similitudes; même processeur, Intel Core i9-9980HK de 9e génération, 64 Go de mémoire et SSD PCIe 2 To. Il a un écran plus petit de 15,6 pouces mais c’est un modèle OLED avec une résolution 4K, ce qui le rend plus net que celui d’Apple.

Un GPU Nvidia Geforce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vidéo l’alimente, plus qu’une correspondance avec la partie AMD du MacBook Pro et opter pour Windows 10 Home au lieu de Windows 10 Pro économise 95 $ supplémentaires.

Dell a l’avantage sur les prix; à 2780 $ (utilisez le code de coupon EXTRA17 pour réduire le prix de 17%), il réduit de plus d’un tiers l’équivalent d’Apple (qui coûte 4199 $) (ou 1419 $).

Les choses empirent encore dans cette comparaison – pour Apple – lorsque vous incluez la garantie et les services. AppleCare + pour le nouveau MacBook Pro coûte 379 $ et comprend une garantie de trois ans, deux incidents de dommages accidentels et un accès prioritaire 24/7 à un expert Apple. Dell, d’autre part, fournit un support ProSupport de 4 ans avec un service sur place le jour ouvrable suivant et un service de dommages accidentels pour 399 $, ce qui est une meilleure valeur.