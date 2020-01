Cet ordinateur portable Ryzen de 210 $ pourrait bien être le meilleur ordinateur portable professionnel

L’ordinateur portable Motile M141-BK – une offre de marque propre du géant américain du commerce de détail Walmart – pourrait être une aubaine pour les petites entreprises à la recherche d’appareils avec un budget restreint.

Pour le prix très bas (seulement 209 $, livraison incluse), vous ne trouverez aucun ordinateur portable aux spécifications équivalentes aux États-Unis.

Il dispose d’un processeur AMD Ryzen 3 avec des graphismes Radeon Vega 3 (probablement l’AMD Ryzen 3 2200U, qui est similaire à la 8e génération d’Intel Core i3), et est disponible en couleurs noir, argent et or rose.

Ordinateur portable Motile 14 pouces avec processeur Ryzen 3 – 209 $ chez Walmart

Un accord sur les ordinateurs portables très, très décent, rendu encore plus agréable par le fait que vous pouvez mettre à niveau la mémoire et le stockage. Échangez 4 Go de RAM pour 32 Go et le SSD pour un plus grand et vous avez un champion de moins de 500 $ qui devrait facilement correspondre aux produits deux fois son prix.

Qu’obtenez-vous pour votre argent, à part un CPU qui bat tout dans sa gamme de prix? Juste parce que c’est un produit de marque propre, ne pensez pas que cet ordinateur portable Walmart n’a pas de punch, car il y a 4 Go de mémoire et un SSD SATA de 128 Go, qui peuvent tous deux être facilement remplacés – une aubaine pour les administrateurs de systèmes informatiques occupés.

Le clavier est rétroéclairé et il y a une caméra infrarouge orientée vers l’avant, ce qui est idéal pour la fonction de sécurité Hello de Windows 10. Il possède pas moins de quatre ports USB (dont un connecteur de type C), un port Ethernet pleine taille, une prise casque et un slot HDMI.

Le M141-BK dispose d’un écran Full HD de 14 pouces, prend en charge la technologie audio spatiale THX via deux haut-parleurs, et il y a même un lecteur de carte microSD caché à l’avant. À 2,55 lb, il est également étonnamment léger pour un appareil avec un écran de cette taille.