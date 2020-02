Cet ordinateur portable Windows rivalise presque avec le MacBook Pro 16 pouces, et il est 45% moins cher

Presque chaque fois qu’Apple lance un nouveau produit, il devient souvent instantanément une icône, quelle que soit la niche. L’Apple MacBook Pro 16 pouces en est un bel exemple, mais avec l’excellence vient un prix élevé.

Cela amène certains dans la sphère Windows à voir une opportunité d’offrir une alternative compétitive mais abordable. Entrez HIDevolution, une entreprise qui construit des postes de travail mobiles sur mesure basés sur des ordinateurs portables existants.

HiDevolution a pris un ordinateur portable MSI Prestige 15 A10SC et l’a fortement mis à niveau. Vous pouvez le faire à la maison, mais l’utilisation d’un vendeur agréé sur mesure signifie qu’il y a moins de chances de faire frire votre ordinateur portable ou de devoir retourner des composants en raison de problèmes d’incompatibilité.

MSI Prestige 15 – 3269 $ chez Newegg

Il s’agit de l’une des meilleures alternatives Windows au MacBook Pro 16. Apple primé. Il se rapproche, mais ne correspond pas tout à fait à son rival. Il a un processeur plus lent, une capacité de batterie un peu inférieure et une résolution d’écran inférieure, mais vous économiserez 2700 $ (une différence de prix de 45%).

Le Prestige 15 dispose d’une carte graphique Nvidia Geforce avec 4 Go de mémoire GDDR5, 64 Go de RAM et un SSD de 8 To. Il est également aussi portable que l’appareil Apple, gagnant en poids.

Cependant, l’appareil de HiDevolution est en retard sur le MacBook Pro en termes de résolution d’écran (Full HD) et de capacité de batterie (82 Wh). Il dispose également d’un Intel Core i7-10710U, qui aura du mal à rivaliser avec le MacBook i9-9900HK.

Devriez-vous l’acheter? Eh bien, le Dell XPS 15 7590 reste notre favori. Il est encore moins cher à moins de 3000 $, dispose d’un écran 4K, d’un abonnement antivirus d’un an et de la garantie et des services étendus de Dell. Il manque une capacité de stockage à «seulement» 2 To.

Le MSI Prestige 15 de HiDevolution est un excellent kit, mais ne coupe pas tout à fait la moutarde par rapport à l’appareil d’Apple.