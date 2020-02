C’était la conception originale de Red Skull

L’apparition de Crâne rouge dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie a été l’une des grandes surprises de l’univers cinématographique Marvel, car pratiquement personne ne s’attendait à ce que le premier méchant de Captain America revienne en tant que gardien de la Gemme de l’âme. Cependant, la conception des personnages que nous avons vu dans les deux films était sur le point d’être quelque peu différente.

Rodney Fuentebella, un concept artist de Marvel Studios, a partagé sur son compte Instagram le design original de Red Skull dans Infinity War et Endgame. Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessous, semble plus sinistre. Cependant, le producteur l’a probablement rejeté pour avoir la moitié de votre visage couvert, car cela aurait rendu difficile pour les fans de le reconnaître rapidement.

Un autre point curieux se trouve dans sa main droite, qui en plus d’avoir le contrôle du puissant Soul Gem, il a perdu la couleur rouge qui domine le reste de son corps. Ce n’est pas la première fois que Fuentebella partage des conceptions conceptuelles du même caractère; Il avait précédemment montré le visage émacié de Red Skull en raison de décennies d’exil à Vormir.

Il y a quelques mois, Joe et Anthony Russo, directeurs d’Infinity War et Endgame, ont révélé que le méchant était libre lorsque le Soul Gem a été revendiqué. De toute évidence, ce qui précède a laissé entendre que Red Skull pourrait revenir à l’avenir pour se venger. Le problème pour sa cause serait que Steve Rogers Captain America a déjà pris sa retraite de ses fonctions de super-héros; Il a donné sa place à Falcon (Sam Wilson) dans la scène finale de Fin du jeu.

