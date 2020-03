c’était le grand-père de Surface Duo

Surface Duo est devenu l’un des projets Microsoft qui a suscité le plus d’intérêt, mais saviez-vous qu’il y a 11 ans, la société envisageait le développement de un smartphone avec Windows XP? Eh bien, c’est vrai, en fait, deux prototypes ont été développés qui ont montré que Redmond était très sérieux, bien qu’aucun ne soit devenu un vrai produit.

C’est parfaitement compréhensible, après tout, un smartphone avec Windows XP n’a de sens que si Microsoft introduit de profonds changements dans ce système d’exploitation. Les deux prototypes qui étaient présentés à l’époque, l’ITG xpPhone et le ViewSonic Windows XP, avaient un clavier QWERTY physique, un accessoire essentiel pour travailler avec un système d’exploitation conçu pour les ordinateurs, bien que le premier ait également un Écran tactile pour remplacer l’absence de la souris.

Dans l’image que nous laissons juste en dessous, vous pouvez trouver un résumé avec les spécifications clés de l’ITG xpPhone, et la vérité est que ce n’était pas mal pour l’époque: écran tactile à cinq points avec une taille de 4,8 pouces, clavier, boutons dédié aux clics de souris gauche et droite, pavé numérique, connecteurs USB, prise jack et VGA, prise en charge de la caméra avant et de la connectivité 3G pour toujours être connecté. Son cœur allait être Solution AMD non spécifié, j’allais avoir 512 Mo à 1 Go de RAM et une capacité de stockage de 120 Go.

Un smartphone avec Windows XP aurait-il eu un avenir?

La date à laquelle nous avons vu les premiers prototypes nous invite à penser non. Je m’explique, le développement de l’ITG xpPhone et du ViewSonic Windows XP Cela a été confirmé en 2009, un an avant qu’Apple ne brise le secteur des smartphones avec l’iPhone 4, un terminal qui a marqué un tournant important et qui a posé “les bases à suivre” au cours des prochaines années.

Tant par la conception que par les fonctionnalités et les possibilités d’utilisation d’un smartphone avec Windows XP Cela aurait fini par être un échec retentissant. Dans tous les cas, nous devons reconnaître que regarder dans le passé et trouver des projets comme celui-ci ne fait que confirmer que Microsoft essaie d’innover dans le secteur mobile depuis des années.

Il est clair qu’il n’a jamais eu le succès qu’il mérite vraiment, surtout si l’on tient compte de ses efforts et les progrès qu’il savait voir, mais ne pas profiter. Cependant, la ligne Surface a réussi à distribuer un peu de justice et a donné à Microsoft une partie de cette reconnaissance qu’elle mérite tellement.