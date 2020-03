Cette alternative à Photoshop Elements offre près de 1000 $ de cadeaux

Le package photo et graphiste de Magix et Xara est une alternative efficace aux éléments Photoshop d’Adobe et a un prix de détail suggéré de 60 $.

Cependant, si vous l’achetez via Fanatical, pour une durée limitée, vous pouvez obtenir gratuitement cette offre et un chargement complet d’autres applications.

Le package est composé de trois bundles distincts: photos, films et musique.

Le pack photo comprend Photo story deluxe, Photo manager deluxe, Xara Page and Layout Designer 11 et Xara Web Designer.

Le pack Movie comprend Vegas Movie Studio 15, Vegas DVD architect, Video Sound cleaning lab et VR studio 2.

Enfin, le pack Musique comprend Music Maker, Acid Pro, studio audio Sound Forge, MP3 Deluxe 19 et un bon d’une valeur de 40 $ à utiliser dans le Magix In App Store.

Le prix total de ces packs est de près de 1000 $, mais ils peuvent être à vous pour seulement 60 $ (environ 45 £ / 90 AU $) – une économie massive de 94%.

Ce package, qui comprend au total 14 applications, est disponible dans le monde entier, mais les prix peuvent varier légèrement en fonction des taxes et des taux de conversion.

Il s’agit de trois packs distincts, et les applications sont téléchargées séparément en échangeant des coupons sur Magix.