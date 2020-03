Cette application de rencontres populaire a divulgué des informations sur des millions d’utilisateurs

Les daters en ligne pourraient donner plus que ce à quoi ils s’attendaient après qu’un site de rencontres populaire a révélé des fuites d’informations sur les utilisateurs.

Selon des chercheurs de CyberNews, OKCupid, qui compte environ cinq millions de membres actifs, divulguait des informations sur les utilisateurs en ligne à son insu.

L’équipe a découvert qu’il était possible de récupérer le dernier ID d’emplacement de n’importe quel utilisateur OKCupid, permettant à quiconque de déterminer où un utilisateur se connectait au site, donnant potentiellement son adresse personnelle ou professionnelle.

Sécurité OKCupid

L’équipe CyberNews a pu accéder à ces données de localisation en interceptant les demandes et les réponses du réseau entre l’application OKCupid et les serveurs de l’entreprise à l’aide des processus proxy MITM (Man in The Middle).

L’accès à ces réponses de serveur a permis aux chercheurs d’accéder aux derniers identifiants d’emplacement connus d’un utilisateur. Ces informations sont mises à jour chaque fois qu’un utilisateur se connecte à l’application OKCupid, avec son statut en ligne affiché dans l’application elle-même.

En effectuant un tel processus plusieurs fois, l’équipe a pu trianguler les résultats pour déterminer avec précision l’emplacement de la victime dans un rayon de 10 à 20 mètres.

CyberNews dit avoir partagé ses conclusions avec OKCupid en janvier, mais il n’y a pas encore de mise à jour si la société a corrigé les failles exactes qu’elle a mentionnées. Des recherches supplémentaires par CyberNews semblent montrer que le suivi des identifiants de localisation a été supprimé, mais si c’est le cas, on ne sait pas combien de temps la faille a été en ligne et combien de millions d’utilisateurs d’OKCupid ont été mis en danger.

Dans le cadre de ses recherches, centrées sur la Journée internationale de la femme ce week-end, CyberNews a également constaté que 88% des femmes ont été “ harcelées ” lors de l’utilisation d’une application de rencontres, et plus de 7 femmes sur 10 craignent d’être traquées par quelqu’un à qui elles parlent en ligne. .

Via: CyberNews