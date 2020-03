Cette astuce brillante pour iPhone pourrait vous aider à combattre l’infection à coronavirus – .

L’infection à COVID-19 ne présente aucun symptôme unique. La fièvre, la toux et l’essoufflement peuvent également s’appliquer à la grippe et à d’autres conditions médicales.

Mais la température corporelle peut et doit être mesurée avec régularité pendant l’épidémie, surtout si vous avez été en contact avec un cas de coronavirus confirmé.

L’application Santé peut vous aider à enregistrer les relevés de fièvre avec une grande précision, et il existe une astuce pour la rendre encore plus confortable à utiliser.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il a peut-être semblé être un problème uniquement en Chine il y a un mois, mais la menace du coronavirus semble plus réelle que jamais pour le reste d’entre nous maintenant. La capacité du virus à tuer son hôte n’est pas la chose la plus effrayante avec COVID-19. Beaucoup d’entre nous l’obtiendront dans les semaines et les mois à venir, mais la plupart d’entre nous ne le remarqueront peut-être même pas. Ce qui fait peur, c’est la capacité du virus à se déplacer librement dans une communauté à grande vitesse. Une personne jeune, en bonne santé et infectée par un coronavirus pourrait infecter de nombreuses autres personnes, mettant en danger les personnes âgées et les personnes souffrant de conditions préexistantes. C’est ce virus que le virus tue, et c’est pourquoi la distanciation sociale et une hygiène appropriée sont de la plus haute importance en ce moment.

C’est parce que ce méchant virus ne développe pas de symptômes facilement identifiables pour poser un diagnostic simplement. Seul un résultat de test confirmera que votre toux soudaine, votre fièvre et votre essoufflement sont des signes d’une infection par COVID-19. Compte tenu de ces symptômes, il y a une autre chose que vous devriez envisager de faire pendant que vous vous isolez des autres personnes, ce qui pourrait s’avérer incroyablement utile pour traiter une future infection et prévenir des épidémies supplémentaires qui pourraient survenir dans les prochains mois. Et tout ce dont vous avez besoin pour le faire est votre iPhone, ainsi qu’une astuce astucieuse qui en fait un jeu d’enfant.

Sur les trois symptômes ci-dessus, un seul peut être mesuré avec précision à l’aide d’articles ménagers. C’est la température, et c’est quelque chose que vous devriez commencer à mesurer chaque jour, même si vous n’avez pas l’impression que quelque chose ne va pas avec vous. La fièvre est un symptôme courant de la grippe ainsi que de COVID-19, et avoir des lectures précises pendant votre quarantaine est une bonne idée. Il est également conseillé de vérifier la température de vos enfants et de conseiller à vos parents de faire de même. Et c’est là que l’iPhone peut vraiment aider.

L’application Santé est une ressource formidable qui peut vous aider à suivre toutes sortes de données de santé, qu’il s’agisse de données d’activité ou de données vitales, température incluse. Si vous connaissez déjà l’application, vous savez comment la trouver et enregistrer vos relevés de température. Sinon, ouvrez l’application Santé, accédez à Parcourir, appuyez sur Vitals et recherchez la température corporelle – une alternative consiste à utiliser la barre de recherche pour trouver le paramètre de température. Appuyez dessus et enregistrez vos lectures. Vous devriez envisager de l’ajouter aux favoris en le mettant en vedette, afin qu’il apparaisse dans votre section Résumé.

Si cela vous semble trop de travail, il existe un moyen plus simple et plus intelligent de le faire, et il est intégré à l’iPhone:

Je prends ma température plusieurs fois par jour. J’ai donc créé ce raccourci pour l’ajouter à l’application Santé par la voix. Le partager au cas où cela serait utile. 🙌

Vous devez configurer cela dans l’application Raccourcis, puis vous pouvez dire «Hey Siri, enregistrant ma température» pour l’exécuter. pic.twitter.com/B69KHoZStf

– Susie Ochs (@sfsooz) 15 mars 2020

Vous pouvez créer un raccourci avec l’application Raccourcis pour utiliser Siri pour enregistrer votre température. J’ai commencé à surveiller ma température il y a quelques jours et j’ai l’intention de le faire pendant un certain temps, mais je n’avais enregistré aucune mesure. Ma mémoire finira par me manquer, cependant, plus la pandémie durera. Donc, à l’avenir, je vais certainement utiliser le raccourci “Hey Siri” ci-dessus pour saisir toutes mes lectures. Je mesure ma température le matin et avant de m’endormir. Vous pouvez prendre des lectures autant de fois que vous le souhaitez pendant la journée, mais vous ne devriez pas aller trop loin à moins que vous ne fassiez réellement de la fièvre – la panique, bien sûr, est une autre chose qui doit être atténuée pendant l’épidémie.

Si vous utilisez déjà un thermomètre intelligent, il est probable qu’il puisse se synchroniser avec l’application Santé pour enregistrer les mesures. Mais si vous ne l’êtes pas, vous devez utiliser le raccourci ci-dessus et apprendre à chaque utilisateur d’iPhone de votre famille à en profiter. Vous pouvez utiliser Android pour surveiller vos relevés de température, bien sûr, et tout autre appareil intelligent. Un morceau de papier fera aussi l’affaire. Mais cette astuce Raccourcis ne s’applique qu’à l’iPhone et l’iPad.

Vous pourriez penser qu’il n’est pas important de noter votre température si vous ne ressentez pas de symptômes pseudo-grippaux, mais la technologie est là pour vous aider, et nous devrions tous en profiter. Cela pourrait être utile lorsque nous finirions par avoir une infection à coronavirus, car nous pourrions être en mesure de dire aux médecins la première fois que nous avons remarqué que notre température augmentait. Ceci, à son tour, pourrait nous aider à déterminer où nous pourrions avoir attrapé le virus et à qui nous pourrions l’avoir transmis. C’est un excellent outil pour vous aider à voyager dans le temps et pourrait aider les épidémiologistes à limiter davantage la propagation du virus.

Sans oublier que ces données pourraient toujours être utilisées dans les futures études COVID-19. Mieux nous connaissons l’ennemi, mieux nous pouvons le combattre. L’apparition de la fièvre, ainsi que les lectures avant et après, pourraient être pertinentes pour de futures études. Malheureusement, il n’existe aucun moyen objectif de mesurer la toux ou l’essoufflement, mais vérifier votre température peut s’avérer tout aussi utile que de se laver les mains régulièrement ou de rester isolé le plus longtemps possible.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.