Cette astuce cachée de Google Maps vient de changer ma vie – .

Google Maps est un excellent outil pour la navigation et les directions lors de vos déplacements, mais cette application mobile incontournable peut faire bien plus que simplement fournir des instructions sur la façon d’atteindre votre destination le plus rapidement possible. L’application Google Maps bien-aimée possède plusieurs autres fonctionnalités que vous n’utiliserez peut-être pas toujours, mais qui peuvent être utiles pour découvrir de nouveaux points d’intérêt, restaurants et autres attractions autour de vous. Si vous utilisez Google Maps pour trouver de nouveaux restaurants, vous devez savoir qu’il existe une fonctionnalité cachée que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre expérience de découverte de restaurants afin qu’elle corresponde à vos préférences. Je l’utilise tout le temps maintenant et ça change la donne.

La fonctionnalité peut être utile si vous vous ennuyez de vos restaurants préférés et que vous cherchez à trouver des endroits similaires en ville, ou lorsque vous visitez d’autres villes ou pays et recherchez des aliments que vous aimez. Sans cette fonctionnalité, Google n’affichera que tous les restaurants de votre région, ce qui peut être gênant si vous n’êtes pas intéressé à explorer de nouveaux types de nourriture qui vous feraient sortir de votre zone de confort. Mais vous pouvez personnaliser les cartes en quelques touches seulement pour n’afficher que les restaurants qui répondent à des critères spécifiques sur la carte.

Pour personnaliser votre expérience culinaire de Google Maps, vous devez appuyer sur l’icône de votre profil dans l’application, puis aller dans Paramètres, Explorer les lieux, puis Préférences de nourriture et de boisson. C’est ici que vous pouvez personnaliser la section Ajouter des préférences alimentaires avec les types de préférences qui s’appliquent. Le menu Intéressé vous permet d’ajouter les types d’aliments qui vous intéressent. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur Ajouter des préférences et vous avez terminé. Android Central, qui a détaillé la fonctionnalité, a un guide avec encore plus d’images qui peuvent vous aider.

Google va mélanger toutes ces informations avec les données des critiques de restaurants et des notes que vous avez peut-être déjà visitées à l’aide de l’application. Plus vous laissez de notes, meilleur sera l’algorithme de Google pour mettre en évidence les choix de restaurants que vous aimerez réellement.

La prochaine fois que vous rechercherez des restaurants, Google vous montrera des résultats qui tiennent compte de vos préférences. Et Google attribuera à chacun de ces restaurants une note pour vous donner une idée si elle correspond ou non à vos besoins. Recherchez une icône Votre correspondance suivie d’un pourcentage, comme le montrent les captures d’écran ci-dessus.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

