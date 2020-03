Cette astuce cachée de Google Maps vous aide à vous protéger contre le coronavirus – .

Google Maps dispose de quelques fonctionnalités pratiques qui peuvent aider les utilisateurs à faire face à la nouvelle pandémie de coronavirus, y compris un outil intégré qui vous permettra de commander des aliments à l’intérieur de l’application.

Tant que les restaurants prennent en charge la fonctionnalité et tant qu’ils sont toujours ouverts aux entreprises, vous pouvez passer votre commande de nourriture directement à partir de l’application de navigation.

Le paiement est également effectué à partir de l’application, vous n’avez donc même pas besoin d’échanger de l’argent avec le livreur.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus sera finalement vaincue, mais cela ne se produira pas de sitôt, sauf si nous adhérons tous à des règles plus strictes. La meilleure façon de vous protéger contre une infection potentielle est de limiter vos interactions avec les autres et de rester propre en tout temps. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible après avoir été en contact avec d’autres personnes ou des objets qui pourraient avoir été touchés par d’autres, et restez à l’intérieur autant que possible. La «distanciation sociale» est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre s’ils doivent se rendre au travail, à l’école ou dans d’autres lieux essentiels. Même si vous travaillez à domicile, vous devrez toujours sortir de la maison pour acheter des fournitures et de la nourriture, et rien ne peut y échapper même en cas de verrouillage. C’est ce qui se passe en Italie en ce moment, où seules les épiceries et les pharmacies sont ouvertes. Commander en ligne n’est pas sans risque non plus, vous devrez quand même rencontrer un livreur pour récupérer vos affaires. Cependant, c’est une façon de limiter davantage vos interactions avec les gens, et Google Maps a une astuce intéressante que vous ne connaissez peut-être pas qui peut vous aider.

Google a annoncé il y a quelques jours une mise à jour pratique de Google Maps qui permettra aux propriétaires d’entreprises de mettre à jour les listes de leurs entreprises avec des informations clés lors de l’épidémie de COVID-19. Pour les utilisateurs réguliers de Maps, cela signifie que vous saurez à l’avance si votre restaurant préféré est ouvert et si des modifications s’appliquent aux heures d’ouverture.

Mais Maps possède déjà une autre fonctionnalité liée à l’alimentation qui peut être utile lors de la nouvelle épidémie de coronavirus: vous pouvez commander de la nourriture directement depuis l’application. Tout ce que vous devez faire est de rechercher les restaurants participants, appuyez sur le bouton Commander en ligne qui apparaît, sélectionnez Livraison et choisissez un service de livraison. Vous paierez pour tout ce qui se trouve dans l’application Maps, et vous n’aurez qu’à attendre que le livreur apporte les repas que vous avez choisis.

Le problème ici est, bien sûr, que vous devez interagir avec ce livreur, mais des clips de Chine il y a quelques semaines ont montré comment les livraisons devraient fonctionner. Le chauffeur déposerait la nourriture à un endroit désigné près de votre maison, puis reculerait et vous le ramasseriez quand il ou elle serait partie. N’oubliez pas d’assiette tous vos aliments, de jeter tous les contenants de livraison, puis de bien vous laver les mains avant de manger.

L’autre problème est que les restaurants devront appliquer des règles strictes et s’assurer que tout le personnel est en bonne santé. Des extraits de la Chine ont également montré une solution. Les livraisons pendant le verrouillage ont été accompagnées de notes détaillant les relevés de température pour la personne qui a préparé votre repas et pour la personne qui l’a livré, garantissant ainsi qu’aucun d’eux n’a eu de fièvre.

La cuisson de votre propre nourriture semble idéale dans de tels cas, mais cela n’est pas toujours possible. Les livraisons pourraient être la prochaine meilleure chose, en supposant que les restaurants qui livrent de la nourriture prennent des mesures pour assurer la santé de leurs employés et de leurs clients. Sans oublier que commander et continuer à dépenser de l’argent pendant la pandémie est un moyen de résoudre cet autre problème qui accompagne l’épidémie de coronavirus, la récession économique mondiale imminente.

Pour en revenir à la fonctionnalité Maps, nous noterons que Google Maps n’est pas la seule application Google qui peut accepter votre ordre de livraison. Mais Maps est certainement un excellent outil pour trouver des endroits où manger, en particulier le type de restaurants qui servent vos plats préférés. Passer des commandes dans des restaurants semble une évidence si vous utilisez déjà l’application pour trouver de nouveaux restaurants. La fonctionnalité fonctionne également dans la recherche Google et Google Assistant peut même vous aider à passer des commandes. De plus, vous pouvez passer votre commande en ligne via la fonction Commander de la nourriture sur ce lien.

La fonctionnalité fonctionnera mieux aux États-Unis, mais elle pourrait également fonctionner dans d’autres régions. Une page d’aide Google avec plus de détails sur la fonctionnalité est disponible sur ce lien.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.