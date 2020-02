Cette barre de son tuner TV Android bon marché est défectueuse, mais nous aimons le concept

Les systèmes intégrés, que ce soit en informatique, en impression ou en hi-fi, ne rassemblent presque jamais les meilleures pièces disponibles. L’intégration est souvent considérée comme un autre moyen de réduire les coûts plutôt que d’améliorer les performances.

Le Mecool KS2 tombe dans le même piège. Le concept est intéressant; une barre de son qui se double d’une boîte Android avec un tuner intégré. Il est également certainement abordable, à un peu plus de 63 $ chez Aliexpress, mais dégage une fausse économie en y regardant de plus près.

La barre de son est agréable et compacte à 51cm, et l’esthétique inoffensive. C’est l’intérieur qui nous fait grincer des dents: un processeur quad-core avec 1 Go de RAM, 8 Go de stockage intégré et Android 5.1.1, qui est sorti il ​​y a près de cinq ans.

Barre de son Android Mecool KS2 – 63,12 $ chez Aliexpress

Pour 63 $, vous obtenez un appareil utilisable qui a un tuner et un sous-système sonore très décent (en théorie). Vous devriez pouvoir accéder à Youtube sans trop de problèmes, donc si vos besoins ne sont pas trop étendus, le KS2 devrait être un bon match.

Il y a aussi un tuner DVB, un port LAN, deux ports USB 2.0, une connexion HDMI, une antenne Wi-Fi externe, un lecteur de carte microSD et une pléthore de ports hérités, mais malheureusement pas de connecteur SPDIF.

Le sous-système audio se compose de deux haut-parleurs (pilotes 2,5 pouces, 15 W) et d’un seul caisson de basses (3 pouces, 15 W), qui devraient être bien supérieurs à tout ce qui se trouve à l’intérieur d’un téléviseur.

Nous aimons le concept intégré, mais ne pouvons pas honnêtement recommander l’appareil en raison des pièces obsolètes avec lesquelles il est livré. Alors, procédez à vos risques et périls.

Cela dit, nous aimerions voir un autre fournisseur proposer un produit similaire avec un système d’exploitation et un matériel mis à jour, ainsi qu’une webcam et un assistant Google pour démarrer – pourquoi pas?