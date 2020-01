Cette box Android a une fonctionnalité très convaincante, dommage pour l’exécution

À un peu moins de 104 $ chez Aliexpress, le client léger Mecool K7 Android est cher pour ce qu’il offre, en termes de composants, mais il a une fonctionnalité que l’on ne trouve pas dans la plupart des boîtes Android: un triple tuner TV DVB-C, DVB-S2 et DVB-T2 .

Il existe des modèles moins chers sur le marché, mais aucun d’entre eux ne combine Android 9.0, 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage intégré.

De plus, il offre un bel écran LED à l’avant, un connecteur optique, 802.11ac (avec deux antennes) et un port Gigabit Ethernet.

Décodeur Android Mecool K7 – 104 $ chez Aliexpress

Un ordinateur personnel totalement silencieux peut s’installer confortablement sous votre téléviseur ou votre moniteur et vous offrir les derniers divertissements. C’est exactement ce que promet le Mecool K7, même s’il ne touche pas tout à fait la marque. C’est un peu plus cher que les boîtiers Android configurés de manière similaire, mais les tuners sont une aubaine absolue pour ceux qui savent les utiliser.

Le processeur Amlogic S905X2 qui alimente le K7 devrait être suffisamment rapide pour la plupart des tâches, mais il ne répond pas au logiciel et aux autres options de connectivité.

Il ne dispose que de deux ports USB par exemple, les deux étant situés sur le même côté (et non à l’arrière) et son interface est très rudimentaire, conçue pour être contrôlée avec la télécommande fournie.

N’attendez rien qui puisse rivaliser avec l’interface utilisateur d’un produit Roku, Now TV ou Amazon. Mais avoir accès au stock Android signifie que vous pouvez brancher un clavier et naviguer sur le Web (à condition qu’il s’agisse d’un clavier sans fil avec un pavé tactile).