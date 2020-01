Cette brillante fonctionnalité iPhone cachée montre l’un des plus grands avantages d’iOS par rapport à Android – .

Les plus jeunes fans de smartphones n’auraient peut-être même pas utilisé un téléphone portable assez longtemps pour s’en rendre compte, mais il y a eu un temps dans l’industrie des smartphones avant que la plate-forme iOS d’Apple et la plate-forme Android de Google ne dominent l’industrie. En fait, ni l’un ni l’autre des systèmes d’exploitation de smartphone n’a la place forte sur le marché mondial des smartphones que Symbian OS possédait. Des plates-formes comme Symbian, Windows Mobile et même des versions antérieures du système d’exploitation BlackBerry ont dominé l’industrie – oui, sérieusement, il y a eu un moment où BlackBerry avait une part décente du marché. Cependant, ces jours sont révolus depuis longtemps, car l’iPhone et Android ont complètement bouleversé l’industrie.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles iOS et Android ont pu non seulement dominer les plates-formes de smartphones antérieures, ces nouveaux systèmes d’exploitation mobiles les ont complètement détruits. En fait, Apple et Google sont si dominants qu’ils n’ont pas seulement tué Windows Mobile, ils ont également tué Windows Phone, la plate-forme créée par Microsoft pour remplacer Windows Mobile. Parmi toutes les raisons pour lesquelles Android et l’iPhone ont réussi à éliminer la concurrence, on se démarque vraiment: ces nouvelles plateformes ont cessé d’essayer de dire aux gens quoi faire avec les smartphones et ont commencé à laisser les gens faire ce qu’ils voulaient faire avec les smartphones. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est qu’ils ont accompli cet exploit de manières très différentes.

C’est un gros sujet dont nous avons discuté à plusieurs reprises ici sur le site, mais les plates-formes de smartphones comme Symbian et Windows Mobile étaient des mess compliqués. Même la plus simple des fonctions était horriblement compliquée, et les principales applications installées sur un téléphone étaient à peu près les seules applications utilisées par les utilisateurs. C’est vrai – jusqu’à ce qu’Apple crée l’App Store en 2008, il n’y avait pas vraiment de portail d’applications sur appareil. Si vous vouliez installer une application tierce sur votre téléphone, vous deviez la trouver en ligne sur votre ordinateur, la télécharger, puis la synchroniser sur votre téléphone. C’était ridicule avec le recul, mais c’était la seule option que les gens avaient s’ils voulaient étendre les capacités de leurs smartphones.

C’est là que iOS et Android obtiennent les choses. Ces plates-formes ne se contentent pas de jeter une pile d’applications alambiquées sur les genoux d’un utilisateur, elles offrent une suite simple d’applications qui prennent en charge les fonctionnalités de base, puis elles ouvrent les portes à une quantité infinie de fonctionnalités supplémentaires grâce à leurs magasins d’applications respectifs . C’est la base sur laquelle les deux plates-formes ont été construites, mais à partir de là, elles divergent considérablement.

La plate-forme iOS d’Apple est très contrôlée, ce qui présente des avantages et des inconvénients par rapport à l’approche ouverte de Google avec Android. D’une part, cela donne aux utilisateurs beaucoup moins de liberté. Mais d’autre part, cela a permis à Apple de se concentrer sur des choses qui ont apparemment été une réflexion après coup avec Android … comme la sécurité et la confidentialité. Les premiers jours d’Android étaient comme l’ouest sauvage, et bien que Google ait dû freiner les choses en raison de la pression extérieure, la confidentialité et la sécurité restent apparemment une réflexion après coup avec Google. Avec l’iPhone, cependant, la confidentialité et la sécurité restent au premier plan et une fonctionnalité cachée astucieuse que nous avons rencontrée au cours du week-end nous rappelle à merveille.

Dans un fil de discussion sur Reddit dans la sous-catégorie iPhone, un utilisateur a partagé des nouvelles d’une fonctionnalité astucieuse qu’il a découverte sur son iPhone. C’est si simple, mais si révélateur de l’approche d’Apple en matière de confidentialité et de sécurité. Voici ce qui se passe lorsque vous prenez une capture d’écran d’une page de la liste des mots de passe stockés sur l’iPhone:

Le nom d’utilisateur a évidemment été masqué manuellement, mais regardez le champ du mot de passe. Il est complètement vide, et pourtant si vous le regardez dans l’application, vous verrez le mot de passe visible en texte brut. Pourquoi disparaît-il automatiquement lorsque vous prenez une capture d’écran? Parce que c’est génial, c’est pourquoi. Les gens partagent des photos tout le temps et téléchargent leurs photos sur toutes sortes de services tiers. Par exemple, nous utilisons Google Photos pour sauvegarder gratuitement les photos de l’iPhone. Cette capture d’écran qu’un utilisateur aurait peut-être voulu capturer pour un accès rapide peut faire toutes sortes de dégâts si elle est laissée dans la pellicule de l’iPhone, donc Apple masque sagement le mot de passe. Cela peut prendre quelques clics supplémentaires la prochaine fois que l’utilisateur souhaite accéder à ses informations de connexion, mais cela en vaut la peine pour éviter l’aggravation de la récupération potentielle d’un compte volé.

