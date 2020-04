Cette carte de crédit de Chase serait parfaite à ajouter à votre portefeuille dès maintenant – .

Avec la plupart des gens coincés chez eux en ce moment, cela pourrait être un moment où beaucoup d’entre vous sont ouverts à de nouvelles offres de cartes de crédit, car vivre nos vies principalement en ligne en ce moment et commander des choses pour la livraison implique généralement l’utilisation de cartes au lieu d’argent.

Chase a la carte de crédit parfaite à envisager d’ajouter à votre portefeuille si vous ne l’avez pas déjà, surtout si vous recherchez les meilleures cartes de crédit pour des récompenses. C’est notre regard sur les avantages Chase Sapphire Preferred, ainsi que toutes les autres raisons pour lesquelles c’est la carte idéale pour vous inscrire pour le moment.

Même avant que la pandémie de coronavirus ne bouleverse la vie quotidienne et les routines de chacun – de sorte que nous comptons, entre autres, plus que jamais sur les cartes de crédit car nous nous éloignons tous socialement à la maison, ce qui signifie commander plus de choses en ligne – le Chase Sapphire Preferred® La carte était déjà considérée comme l’une des meilleures cartes de crédit de niveau intermédiaire sur le marché. La meilleure carte, période, chez certaines personnes, même, grâce à la façon dont elle a attiré tant de personnes dans le jeu de points et de miles et comment elle a été la première carte de crédit de récompense pour de nombreux consommateurs qui veulent gagner quelque chose en retour. les achats qu’ils font avec du plastique.

Avec autant de bonnes cartes de crédit, pourquoi cette carte est-elle toujours aussi appréciée aujourd’hui? Dans cet article, nous allons parcourir notre raisonnement.

Le Chase Sapphire Preferred a deux catégories de bonus principales: 2x sur les repas et les voyages. La chose surprenante, cependant, est que même si cela ne semble probablement pas que les titulaires de carte gagnent sur une tonne d’achats, beaucoup de choses finissent par être codées comme frais de voyage ou de repas sur votre relevé de carte. C’est parce que Chase définit les deux catégories de manière très large, de nombreuses dépenses que vous ne pouvez pas supposer gagneraient réellement des récompenses bonus.

Par exemple, les bars et brasseries qui ne servent pas de nourriture, ainsi que les parkings et les garages, les péages et les distributeurs automatiques ne sont que quelques-unes des choses que Chase considère généralement comme des repas et des voyages.

Programme Chase Ultimate Rewards

Parlons également un instant des programmes de récompenses par carte de crédit. Parmi les quatre premiers (y compris les récompenses d’adhésion American Express, les récompenses Capital One et les points Citi ThankYou, ainsi que les récompenses Chase Ultimate), Chase et Amex sont généralement considérés comme les plus précieux en raison de leurs devises transférables. Même si personne ne voyage vraiment en ce moment à cause du coronavirus, il est bon de savoir que Chase Ultimate Rewards offre un bonus de 25% lorsque vous réservez un voyage éligible via son portail de voyage. Pour les vols en classe économique (à l’exception de certaines offres exceptionnelles uniques), vous pouvez souvent obtenir plus de valeur en réservant via le portail qu’en transférant ensuite vers Amex Membership Rewards.

Jumelage avec d’autres cartes

Pendant ce temps, la Chase Sapphire Preferred est également excellente en raison de la facilité avec laquelle elle est associée à d’autres cartes dans le cadre d’une stratégie de carte de crédit bien équilibrée.

Dans l’écosystème Chase, par exemple, vous pouvez associer le Chase Sapphire Preferred avec les cartes de remboursement sans frais annuels de Chase (à la fois les variantes grand public et professionnelles), et les récompenses gagnées avec ces autres cartes de crédit peuvent ensuite être converties en Chase Ultimate Récompense des points. À ce stade, vous pourriez utiliser des points pour 1,25 centime chacun via le portail de voyage Chase, ou vous pourriez les transférer à des partenaires.

Le dernier mot

Les consommateurs peuvent certainement obtenir une tonne de valeur du Chase Sapphire Preferred tout en n’ayant à payer que 95 $ par an pour les frais annuels. Mettez ces frais en regard de toutes les récompenses et avantages dont vous pouvez profiter avec cette carte, comme les protections de voyage et une année gratuite de DashPass, et vous pouvez voir que les avantages compensent facilement ces dépenses annuelles.

Ce que vous rencontrez souvent des titulaires de carte avertis qui ont élaboré leur stratégie de carte, c’est qu’ils utilisent le Chase Sapphire Preferred pour une bonne partie des dépenses non-bonus et les achats de voyage et de restauration qui ne rapportent pas de récompenses sur d’autres cartes de crédit. Pour ces raisons et d’autres encore, nous continuons de recommander le Chase Sapphire Preferred aux points et milles débutants et voyageurs occasionnels qui recherchent une excellente carte de crédit tout-aller.

