Cette carte de crédit de Southwest Airlines vous donne accès à un avantage de voyage épique si difficile à obtenir – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

La carte de crédit professionnelle de Southwest propose un bonus d’inscription élevé.

Si vous vous inscrivez maintenant pour la carte, vous pouvez gagner jusqu’à 100 000 points Southwest Rapid Rewards.

Encore mieux: tout ce que vous avez à faire est de répondre aux exigences de dépenses de cette carte, et vous aurez suffisamment de points pour gagner l’un des avantages les plus convoités de l’industrie du voyage: un laissez-passer d’accompagnement du sud-ouest.

S’appuyer sur le plastique est à peu près un mode de vie pour les entreprises qui doivent facturer des dépenses, souvent de grandes dépenses, sur une base régulière, et de la même manière que les consommateurs individuels ont un choix étourdissant de cartes personnelles à choisir, de nombreux émetteurs proposent également des variantes de leurs produits de cartes spécialement adaptés aux hommes d’affaires. Ils offrent tous des incitations, des avantages et des récompenses variés, et selon votre situation personnelle, il est judicieux de regarder de plus près et d’autres d’ignorer complètement. Par exemple, si vous êtes un propriétaire d’entreprise qui vole également régulièrement vers le sud-ouest, il pourrait être temps de considérer la carte de crédit commerciale Southwest Rapid Rewards Performance, si vous ne l’avez pas déjà fait, étant donné qu’elle propose une offre de bienvenue élevée et assez généreuse. maintenant.

Le bonus de bienvenue: En ce moment, si vous vous inscrivez et êtes approuvé pour cette carte, vous pouvez gagner jusqu’à 100 000 points bonus Southwest Rapid Rewards après avoir atteint deux niveaux de dépenses. Une fois que vous aurez dépensé 5 000 $ au cours de vos trois premiers mois, vous gagnerez 70 000 points. Dépensez 25 000 $ au cours de vos six premiers mois et vous obtiendrez les 30 000 points supplémentaires pour le grand total de 100 000. En termes de valeur de ce bonus, The Points Guy évalue la récompense complète (après avoir atteint les deux niveaux) à 1500 $.

Points clés à noter: Cette carte est une avancée par rapport à la carte de crédit Business Premier Southwest Rapid Rewards et offre, en plus du bonus d’inscription impressionnant, une structure de récompenses encore plus attrayante ainsi qu’une abondance d’avantages pour les habitués du sud-ouest. Bien que cette carte soit conçue pour les entreprises qui sont en mesure de payer des frais annuels plus élevés, vous serez également récompensé par des friandises comme un chemin plus facile vers le statut A-List ainsi que l’obtention d’un Pass Compagnon du Sud-Ouest convoité (en gagnant le signe -up bonus et répondant aux exigences de dépenses minimales). L’autre chose intéressante est que, en ce qui concerne cette carte destinée aux propriétaires d’entreprise, il y a au moins une petite marge de manœuvre – vous pouvez être n’importe quoi, d’une petite start-up à une agitation latérale que vous faites pendant votre temps libre, une pour laquelle vous n’ont même pas un immeuble de bureaux physique ou des dizaines d’employés.

Un autre avantage vraiment incroyable de cette carte – juste en répondant aux deux exigences de dépenses, vous aurez accumulé suffisamment de points (125000) pour gagner le Companion Pass très recherché du Sud-Ouest, ce qui est exactement ce que cela ressemble. Un pass qui vous permet de choisir un compagnon pour voyager avec vous sans frais de transport aérien (bien que des taxes s’appliquent).

Taux de rémunération: Les titulaires de carte gagneront 3x points par dollar dépensé pour les achats dans le sud-ouest, y compris les achats effectués auprès de partenaires Rapid Rewards hôtel et voiture. Vous obtiendrez également 2x points sur les réseaux sociaux et la publicité payante sur le Réseau de Recherche, Internet, les services de câble et de téléphone, plus le 1x point standard sur tout le reste. Pendant ce temps, pour chaque tranche de 10 000 $ que vous dépensez avec la carte, vous gagnerez 1 500 points de qualification de niveau (TQP) jusqu’à un maximum annuel de 15 000 TQP, ce qui peut vous aider à atteindre le statut A-List plus rapidement.

Source de l’image: The Points Guy

Avantages: Bien que cette carte comporte des frais annuels de 199 $, elle compense largement ce fait avec une multitude d’avantages, qui comprennent les éléments suivants:

Quatre embarquements améliorés pour profiter de chaque année anniversaire. Ces cartes d’embarquement A1-A15 vous permettront d’être parmi les premiers à embarquer. “Parmi” étant le mot clé, bien sûr, puisque Southwest n’attribue pas de sièges.

9 000 points bonus anniversaire

Crédits Wi-Fi en vol (jusqu’à 365 crédits 8 $ par an)

Cartes d’employés gratuites

Un crédit de relevé jusqu’à 100 $ pour vos frais d’inscription Global Entry ou TSA PreCheck une fois tous les quatre ans

Points Boost – 1 500 TQP par 10 000 $ dépensés, avec la possibilité de gagner jusqu’à 15 000 TQP chaque année.

Bagages enregistrés gratuits

Aucun frais de modification lors du changement d’itinéraire de vol

Annulations gratuites

Le dernier mot: Cela vaut probablement la peine d’être souligné une fois de plus, c’est certainement une carte à mettre sur votre radar si vous êtes un grand voyageur du Sud-Ouest, encore plus si vous êtes intéressé à mettre la main sur l’un des Pass Compagnon de la compagnie aérienne. Il offre un bonus d’inscription allant jusqu’à 100 000 points et des tonnes d’avantages spécifiques au sud-ouest qui offriront de la valeur à de nombreux titulaires de carte, des avantages qui devraient facilement aider ces titulaires à atteindre leurs objectifs.

Source de l’image: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.