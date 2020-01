Cette carte détaillée enregistre la propagation de la maladie en temps réel – .

L’épidémie de coronavirus en Chine fait rage, car de plus en plus de personnes sont infectées par le virus 2019-nCoV qui se propage plus rapidement qu’on ne le pensait initialement. Le ministre chinois de la Santé, Ma Xiaowei, a déclaré dimanche dans un communiqué que les personnes concernées étaient contagieuses avant de devenir symptomatiques. La période d’incubation se situe entre 10 et 14 jours, ce qui signifie que les patients infectés pourraient transmettre le virus à d’autres bien avant de présenter des symptômes nécessitant un traitement médical. La révélation remet également en question les tentatives existantes de contenir l’infection à Wuhan et en Chine. Des cas de coronavirus sont déjà apparus dans divers pays du monde, notamment en Australie, en Europe et aux États-Unis. Vous pouvez suivre l’évolution réelle de la maladie à l’aide d’une carte en ligne qui suit tout ce qui concerne le virus en temps réel.

Disponible sur ce lien, la carte montre tous les cas confirmés de coronavirus sur une carte, ainsi que le nombre de victimes et de guérisons complètes.

La carte a été mise à jour pour la dernière fois le 11 janvier à 23 h HNE, comme le montre la capture d’écran ci-dessus. Quelque 2 794 cas ont été signalés jusqu’à présent, et 80 patients sont décédés de la nouvelle maladie – 54 personnes ont complètement récupéré, selon les données. Créée par le Center for Systems Science and Engineering, la carte recueille des données de l’OMS et des centres de contrôle des maladies en Chine, en Europe et aux États-Unis.

La plupart des infections sont localisées en Chine continentale, mais le coronavirus a atteint plusieurs autres régions. Cinq cas ont été signalés aux États-Unis, à ce jour, trois en France, huit à Hong Kong et en Thaïlande chacun et quatre en Australie.

Certaines personnes s’inquiètent de la révélation que le virus peut se propager avant qu’il ne devienne symptomatique. C’est un «changement de jeu», a déclaré le Dr William Schaffner, un conseiller de longue date du CDC à CNN. “En supposant que Ma a raison, nous allons devoir réévaluer notre stratégie, c’est sûr”, a déclaré Schaffner.

D’autres, comme le directeur du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires du CDC, le Dr Nancy Messonnier, pensent que le risque est faible pour le public américain.

“Nous, au CDC, n’avons pas de preuves claires que les patients sont infectieux avant l’apparition des symptômes, mais nous étudions activement cette possibilité”, a déclaré Messonnier. «Nous devons nous préparer comme s’il s’agissait d’une pandémie, mais j’espère toujours que non.»

