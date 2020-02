Cette carte mémoire de 1 To est la moins chère à ce jour, mais il lui manque une caractéristique vitale

Si vous recherchez un excellent rapport qualité-prix sur le stockage portable, Amazon a une option de choix pour vous. La carte mémoire SDXC Leaders Logic 1 To est actuellement en vente pour seulement 162,00 $ (ou environ 125 £). Amazon devrait également être en mesure de l’expédier dans le monde entier.

Il s’agit de la carte mémoire 1 To la moins chère du marché à l’heure actuelle et se compare favorablement à la version 260 $ 1 To de la Sandisk Extreme (la carte microSD 1 To la plus abordable).

Le modèle haute capacité est bien sûr plus cher, et son prix par capacité n’est pas meilleur que la version 128 Go à environ 16p par Go, mais vous ne le remplirez pas de si tôt.

Leaders Logic UHS-1 U3 1 To – 162 $ d’Amazon

Vous aurez beaucoup de mal à trouver une carte mémoire de 1 To plus avantageuse que celle-ci. Vitesses de lecture / écriture rapides, grande stabilité et grande capacité – il n’y a pas grand-chose de plus à demander. Dommage qu’il ne soit pas compatible avec tous les appareils.

La carte (officiellement connue sous le nom de UHS-1 U3 VSC 30 A1) est livrée avec une garantie de cinq ans. Le fabricant dit qu’il est étanche, antichoc et résistant aux aimants, et qu’il peut également résister à des températures allant jusqu’à 167F (75C).

Avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo / s et une vitesse d’écriture de 80 Mo / s, la carte Leaders Logic est compatible avec la nouvelle classe de vitesse VSC30 et devrait enregistrer des vidéos en 4K sans accroc.

Le problème le plus important avec cette carte SDXC est qu’elle n’est pas compatible avec tous les appareils et ce n’est pas non plus une microSD.

Il existe plusieurs autres acteurs majeurs qui vendent actuellement des cartes microSD de 512 Go, notamment Samsung, Kingston, PNY et Integral. Mais aucun n’a confirmé quand il offrira une version 1 To.

Pour l’instant, Micron et Sandisk sont les seuls fabricants à avoir sorti une carte microSD de 1 To, les options sont donc limitées (et coûteuses).