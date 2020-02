Cette démo de 100x Space Zoom sur le Galaxy S20 Ultra vient de me couper le souffle – .

Je suis un utilisateur d’iPhone depuis aussi longtemps qu’il y a eu des iPhones. En fait, je me souviens encore clairement du moment où j’ai allumé l’iPhone de première génération avec mon ancien smartphone Nokia Symbian assis sur mon bureau, et je me suis immédiatement demandé si je le reprendrais jamais. Depuis, je possède chaque génération d’iPhone, j’ai donc traversé tous les hauts et les bas qui les accompagnent. Il y en a eu beaucoup de chacun, mais le «plus bas» dont on a parlé le plus ces dernières années a probablement été le fait que les iPhones – autrefois des leaders incontestés dans l’espace de la caméra mobile par une large marge – sont loin derrière certains rivaux Android où les deux caméras les capacités et la qualité des photos sont concernées.

L’iPhone 11 de l’année dernière, et plus particulièrement l’iPhone 11 Pro, a comblé l’écart de performances de l’appareil photo. Le nouvel appareil photo à triple objectif d’Apple a été une amélioration spectaculaire dans tous les domaines, et la nouvelle fonctionnalité du mode nuit a réussi à surpasser même la fonctionnalité Night Sight de Google sur ses téléphones Pixel. Mais maintenant, nous ne sommes même pas dans deux mois en 2020 et une nouvelle série de smartphones phare a déjà réussi à faire paraître l’appareil photo de l’iPhone 11 Pro obsolète. J’ai déjà parlé de l’impressionnant appareil photo du Galaxy S20 Ultra, mais une nouvelle démonstration de la capacité la plus impressionnante du téléphone a encore une fois ma jalousie.

Les services d’Apple et l’intégration profonde entre ses différents appareils m’ont bloqué, peut-être pour de bon. Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, le nouveau Galaxy S20 Ultra de Samsung est le seul appareil qui me permette de considérer le commutateur au moins un peu. Étant donné que cela coûte autant que certaines personnes dépensent pour une voiture, je ne suis pas sûr que j’en achèterais jamais même si je passais à Android. Mais il ne fait aucun doute que le nouveau produit phare ultra-premium de Samsung est le téléphone Android le plus en vogue actuellement.

Jusqu’à 16 Go de RAM, un stockage flash rapide et le nouveau processeur Snapdragon 865 font du Galaxy S20 Ultra l’un des téléphones les plus puissants du marché. Le design élégant de tout l’écran et l’affichage perforé de Samsung en font l’un des téléphones les plus beaux du marché. Mais c’est le nouvel appareil photo à cinq objectifs situé à l’arrière de l’appareil qui m’a le plus impressionné, et maintenant une nouvelle démo de la meilleure fonction d’appareil photo du téléphone m’a vraiment impressionné.

Maintenant, la démo a été enregistrée et partagée sur TikTok, donc la qualité est horrible. Cependant, comme vous le verrez bientôt, cela n’a pas d’importance. L’utilisateur dans la vidéo est assis sur les sièges saignés de nez lors d’un match de basket-ball, et il utilise son Galaxy S20 Ultra pour zoomer. Et juste quand vous pensez que le téléphone ne peut plus zoomer, il continue de zoomer. Et continue de zoomer. Et continue de zoomer un peu plus. C’est fou.

En ce qui concerne la qualité de l’image, nous savons que le Galaxy S20 Ultra ne prend en charge que le zoom optique jusqu’à 10x et le reste jusqu’à 100x est le zoom numérique. Cela signifie que la clarté et la qualité globale de la photo au-delà de 10x commencent à se dégrader. Il reste en fait assez impressionnant jusqu’à environ 30x, puis les choses se dégradent lentement. Cela dit, il en va de même pour le zoom numérique sur n’importe quel smartphone. La différence ici est que d’autres smartphones peuvent vous permettre de prendre des images hybrides granuleuses jusqu’à 10x, tandis que le Galaxy S20 Ultra zoome jusqu’à 100x.

Découvrez la démo ici car les intégrations TikTok ne fonctionnent pas et préparez-vous à être impressionné.

