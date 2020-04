Cette énorme fuite est presque définitivement la conception finale de l’iPhone 12 Pro d’Apple – .

La date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple est presque certainement retardée à ce stade si l’on en croit un récent rapport du Wall Street Journal.

La production aurait été retardée d’un mois et, bien qu’une date de sortie ferme soit encore inconnue, les conceptions d’Apple 12 et iPhone 12 Pro auraient été finalisées.

Les rendus récents de l’iPhone 12 Pro nous ont montré un nouveau look époustouflant, et maintenant il semble certain qu’il s’agit bien de la conception finale de l’iPhone 12 Pro d’Apple.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les rapports remontent à des mois concernant le moment de la sortie prochaine de l’iPhone 12 d’Apple. Plusieurs rapports de sources fiables ont indiqué que le calendrier de sortie d’Apple a été repoussé par rapport à son calendrier normal de mi-septembre. Dans le même temps, des rapports contradictoires provenant de sources qui sont généralement tout aussi fiables ont indiqué que les téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple seraient publiés à temps, même si l’approvisionnement pourrait être limité au lancement. Les dernières nouvelles sur le sujet proviennent du Wall Street Journal, et ce n’est pas bon. Selon les sources du journal, Apple a repoussé d’un mois la production en série de ses prochains nouveaux modèles d’iPhone 12. On ne sait pas exactement comment cela pourrait affecter la date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple, mais ce n’est certainement pas ce que les fans d’Apple voulaient entendre. À la lumière de tout ce qui se passe en ce moment avec la nouvelle pandémie de coronavirus, cela ne devrait certainement pas surprendre.

Si vous êtes un Apple qui a croisé les doigts et que la première gamme d’iPhone redessinée depuis 2017 arriverait à temps dans les magasins, ce nouveau rapport est susceptible de gâcher votre journée. Si c’est une consolation, cependant, nous avons de nombreuses raisons de croire que le récent coup d’œil que nous avons pris sur la conception de l’iPhone 12 Pro d’Apple est en fait la vraie affaire et les nouveaux iPhones d’Apple seront tout aussi étonnants que les fuites l’ont suggéré.

Pour ceux qui auraient pu le manquer, nous avons donné à nos lecteurs un aperçu plus tôt cette semaine de ce que nous pensions être la représentation la plus précise et réaliste à ce jour du futur iPhone 12 Pro d’Apple. Il existe plus d’une douzaine de graphistes connus pour créer des rendus de smartphones inédits, mais aucun n’est aussi bon que Jonas Daehnert. Ses rendus sont de loin les plus réalistes, et il essaie également de s’en tenir principalement aux confirmations et aux rumeurs de sources fiables dans l’élaboration de ses maquettes.

Daehnert a récemment tourné son attention vers l’iPhone 12 Pro, et nous avons déjà partagé les résultats étonnants avec vous. Voici un rappel:

Comme de nombreuses rumeurs provenant de sources solides remontent aux rapports de Ming-Chi Kuo l’année dernière, la nouvelle série d’Apple iPhone 12 devrait fusionner la conception de l’écran et les grandes matrices de caméras arrière carrées avec les bords plats en métal de l’iPhone 5 L’encoche sur l’écran devrait être un peu plus petite que sur l’iPhone 11 et le réseau de caméras sur les modèles iPhone 12 Pro ajouterait un capteur LIDAR, et c’est exactement ce que Daehnert a élaboré.

Si vous avez suivi les rumeurs d’Apple récemment, vous avez sans aucun doute remarqué qu’il y a de nouveaux visages qui ont divulgué des informations sur l’iPhone 12. Vous pouvez également ne pas leur faire entièrement confiance, car ils sont toujours en train de créer des antécédents. Cela dit, il existe une autre source qui suggère que c’est bien à cela que ressemblera l’iPhone 12 Pro d’Apple lors de son lancement. Quelle source pourriez-vous demander? C’est Apple.

Si vous ne vous en souvenez pas, les illustrations ci-dessus ont été extraites du code iOS 14 divulgué le mois dernier par des développeurs qui avaient accès au code. C’était une énorme fuite, mais à l’époque, les gens ont noté qu’il ne s’agissait peut-être que d’illustrations d’une conception potentielle de l’iPhone 12 qui n’avait pas encore été finalisée. À ce stade, compte tenu de toutes les fuites et rumeurs que nous avons vues sur le Web à partir de sources ayant de solides antécédents, il est plus que sûr à ce stade de dire que le design a été finalisé.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.