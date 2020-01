Cette énorme fuite PS5 est notre premier aperçu de la nouvelle interface utilisateur PlayStation – .

Le lancement de la PlayStation 5 approche à grands pas, selon une myriade de fuites qui indiquent que la PS5 sera dévoilée le mois prochain. Alors que Sony n’a encore rien annoncé, la société a dévoilé la PS4 il y a sept ans lors d’une réunion PlayStation tenue à la mi-février, il est donc probable que nous verrons un script de lancement similaire pour la PS5. Pendant que nous attendons que Sony annonce réellement la date de l’événement, nous avons beaucoup de fuites PlayStation intéressantes pour vous, y compris une image qui nous donne soi-disant notre premier aperçu de l’interface utilisateur finale que nous verrons sur la nouvelle très attendue système de jeu.

Nous avons vu une fuite similaire il y a quelques jours, mais c’était l’interface utilisateur du kit de développement du prototype PS5 avec laquelle les développeurs ont travaillé. Cette image a révélé un détail important sur les kits de développement PS5: ils incluent un SSD de 1 To. Voici à nouveau cette image:

La nouvelle photo, publiée par un utilisateur anonyme sur SlashLeaks, montre ce qui semble être une version finale d’une interface utilisateur PlayStation. Voici un aperçu:

Tout semble appartenir à un écran d’accueil PS5, bien qu’il n’y ait aucun moyen de confirmer que la photo est authentique. Après tout, quelqu’un a créé une fausse séquence de démarrage PS5 il y a quelques jours, donc tout est possible sur Internet. Mais si c’est la vraie affaire, cela ressemble à ce que nous attendons de la PS5. En fait, voici une vidéo de l’interface utilisateur PS4 d’il y a six ans qui vous montre à quoi ressemblait l’interface utilisateur de la PlayStation 4 lorsque Sony a lancé la console pour la première fois il y a sept ans:

Comme tout nouveau produit, il est probable que l’interface utilisateur de la PS5 sera familière mais également actualisée, car Sony voudra probablement garder en place quelques éléments qui fonctionnent pour le PlayStation OS et mettre à jour l’écran avec de nouvelles applications et fonctionnalités liées à la console. de nouvelles fonctionnalités intéressantes. La nouvelle interface utilisateur de la PS5 sera probablement présentée en détail lors du lancement de la PS5, nous ne devrions donc pas avoir beaucoup plus à attendre avant de voir par nous-mêmes si cette nouvelle fuite de l’interface utilisateur de la PlayStation 5 est la vraie affaire.

