Cette extension Chrome peut vous protéger contre les pires menaces en ligne

Check Point a lancé une nouvelle extension pour Google Chrome appelée ZoneAlarm Web Secure Free qui offre aux utilisateurs une protection gratuite contre les attaques de phishing, les téléchargements malveillants et les sites Web dangereux.

La nouvelle solution est une extension avancée de Google Chrome qui peut aider à protéger les utilisateurs en ligne contre de multiples menaces lorsqu’ils recherchent et naviguent sur le Web.

Lorsqu’un utilisateur ajoute l’extension ZoneAlarm Web Secure Free à Chrome, ZoneAlarm Safe Search devient son moteur de recherche par défaut. Le moteur de recherche utilise la base de données ThreatCloud de Check Point, qui contient des informations à jour sur les menaces mondiales, pour analyser les résultats de la recherche et les évaluer en fonction de leur risque potentiel.

Phishing et protection contre les logiciels malveillants

Web Secure Free de ZoneAlarm protège également les informations d’identification des utilisateurs contre les attaques de phishing en utilisant ZoneAlarm Zero-Phishing. La technologie analyse tous les sites Web avant de permettre aux utilisateurs de saisir des informations personnelles tout en les alertant de toute tentative de vol de leurs données personnelles.

La nouvelle solution de sécurité gratuite de Check Point utilise également la technologie d’extraction des menaces de ZoneAlarm pour permettre aux utilisateurs de télécharger en toute sécurité des documents à partir d’e-mails et du Web. L’extraction de menaces supprime automatiquement tout code suspect ou malveillant des documents en quelques secondes pour garantir qu’un fichier extrait est complètement sûr sans déranger les utilisateurs.

Le directeur des ventes aux consommateurs de Check Point, Dror Levy, a expliqué dans un communiqué de presse que ZoneAlarm Web Secure Free peut aider à protéger les utilisateurs contre la récente augmentation des escroqueries liées aux coronavirus en ligne, déclarant:

«Les cybercriminels sont toujours à la recherche de moyens de cibler les consommateurs et jouent souvent sur de véritables peurs du public, comme on l’a vu récemment avec la montée du spam malveillant lié à la maladie 2019-nCoV. Nous avons constaté que les domaines liés au coronavirus sont 50% plus susceptibles d’être malveillants que les autres domaines. Depuis début janvier, plus de 16 000 nouveaux domaines liés aux coronavirus ont été enregistrés et depuis fin février 2020, le nombre moyen de nouveaux domaines est près de 10 fois supérieur à celui des semaines précédentes. Des offres spéciales sont également vendues sur le dark net dans le cadre d’offres spéciales avec «COVID19» ou «coronavirus» comme codes de réduction. L’utilisation de solutions telles que Web Secure Free de ZoneAlarm signifie que les utilisateurs sont protégés de ces menaces courantes, les meilleures technologies de niveau entreprise les sécurisant lors de la navigation. »

