Cette histoire de l’intérieur de l’épicentre de l’épidémie de coronavirus est absolument horrible – .

Il est facile d’oublier que l’épidémie de coronavirus / COVID-19 qui fait la une des journaux du monde entier est originaire de Wuhan, en Chine. La couverture du virus s’est concentrée sur Wuhan pendant des semaines, mais au fur et à mesure que la maladie s’est propagée à de nouvelles régions et a commencé à surpasser les nouvelles infections en Chine même, l’attention s’est déplacée.

Malgré la diminution de la couverture de la ville où l’épidémie a commencé, la vie à Wuhan est peut-être pire que jamais, et un compte rendu direct de l’intérieur de la ville révèle les difficultés auxquelles ses habitants sont actuellement confrontés. Un long essai écrit par un habitant de Wuhan a été publié par NPR, et c’est effrayant. En termes simples, c’est comme «vivre en enfer».

L’auteur, qui a choisi de garder l’anonymat par peur des réactions violentes du gouvernement chinois, décrit une ville prise par la peur et un mode de vie qui n’est largement diffusé nulle part.

Au moment où la ville a été verrouillée pour la première fois, j’espérais de tout mon cœur que le système politique chinois, connu pour concentrer ses ressources pour faire de gros travaux, pourrait sauver les Wuhanais. Mais les patients infectés ont été soignés à l’hôpital de Wuhan dès le début du mois de décembre, et pour des raisons inconnues, le gouvernement a refusé d’informer le public et de prendre des mesures efficaces.

Selon l’auteur, les choses n’ont fait qu’empirer après que le gouvernement a décrété un verrouillage obligatoire. La panique s’est propagée rapidement après cela, et les habitants “se sont précipités pour faire du shopping dans les dépanneurs ouverts 24h / 24 à 3 heures du matin pour rassembler les aliments et autres articles nécessaires”, selon l’histoire. Quiconque a tenté de fuir la ville a vu toutes les voies de sortie coupées.

Avant ce coronavirus, j’ai toujours pensé qu’il était acceptable de sacrifier un certain niveau de démocratie et de liberté pour de meilleures conditions de vie. Mais maintenant, j’ai changé d’attitude. Sans démocratie et liberté, la vérité de l’épidémie à Wuhan ne serait jamais connue.

La saga entière mérite d’être lue dans son intégralité, et je vous encourage à vous diriger vers NPR dès maintenant et à le faire. C’est un regard révélateur sur la vie dans une ville en crise, enfermée par le gouvernement qui est en place pour protéger ses habitants.

