Cette incroyable offre iPad est près de 100 $ moins chère qu’elle ne l’était le Black Friday

Les offres d’iPad sont une grève tandis que le genre d’expérience du fer est chaud et le fer est chaud aujourd’hui. La tablette de luxe voit rarement des remises importantes sur ses nouveaux modèles, mais si vous remontez d’une génération, vous pouvez trouver d’excellentes ventes sur iPad avec des capacités de stockage et de traitement considérables.

C’est ce qui se passe actuellement chez Walmart, où vous pouvez trouver cet iPad de 349 $ 128 Go pour presque 100 $ moins cher qu’il ne l’était par rapport au Black Friday. Nous avons également trouvé le modèle iPad 2019 de 32 Go à seulement 279 $ chez Walmart cette semaine, un retour à son prix populaire du Black Friday et une excellente économie de 50 $.

Nous n’avons vu que les prix atteindre 429 $ à leur plus bas niveau lors du plus grand événement commercial de l’année. Cela signifie des économies fantastiques sur un appareil plus que capable de stocker tous vos divertissements, documents, musique et même d’exécuter quelques applications plus performantes.

Cette incroyable offre iPad pas chère offre une baisse de prix incroyable sur le modèle 2018, vous permettant d’économiser plus de 200 $ sur une tablette hors concours. Les ventes d’iPad sont rarement meilleures que cela, et nous ne savons pas combien de temps ce prix va pouvoir durer, alors prenez le vôtre tant que le stock dure.

Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour plus d’offres iPad où que vous soyez.

Les meilleures offres iPad d’aujourd’hui de 9,7 pouces

iPad 9,7 pouces (2018) WiFi + Cellulaire 128 Go | 599 $ 349 $ chez Walmart

Venant à 80 $ moins cher que nous ne l’avons vu au cours du Black Friday, cet iPad 2018 offre 128 Go de stockage avec des capacités WiFi et cellulaires pour seulement 349 $. C’est beaucoup d’espace pour tous vos téléchargements de divertissement, votre musique, vos documents et quelques applications hautes performances pour un prix incroyable cette semaine chez Walmart.

Voir l’offre

iPad 10,2 pouces (2019) WiFi 32 Go | 329 $ 279 $ chez Walmart

Pendant ce temps, cet iPad 2019 ne coûte que 279 $ en retour à son prix incroyablement populaire du Black Friday. 32 Go de stockage, c’est bien pour quelques téléchargements et applications de divertissement, mais si vous cherchez quelque chose avec un peu plus d’espace, vous pourriez aussi bien ajouter un peu plus pour le modèle 128 Go 2018 ci-dessus.

Voir l’offre

Si vous avez peur de vous procurer un ancien modèle d’iPad, inutile de vous inquiéter. L’iPad 2018 utilise le même processeur Apple A10 Fusion que le modèle 2019, avec les mêmes 2 Go de RAM et la même quantité de pixels par pouce sur l’écran.

Vous serez toujours à jour avec iPad OS, ce qui signifie que vous accéderez à toutes les dernières applications et services pour beaucoup moins que vous ne le feriez avec un modèle plus récent. De plus, Apple Pencil est entièrement compatible avec l’iPad 2018 si vous souhaitez prendre des notes manuscrites ou faire des croquis. La seule différence principale réside dans l’écran de 9,7 pouces par rapport à l’écran 10,2 pouces plus grand de la tranche 2019.

