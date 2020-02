Cette montre GPS Timex dure 25 jours et coûte un tiers du prix de l’Apple Watch 5

Timex a une nouvelle montre intelligente qui suit la forme physique et le GPS pour une autonomie maximale de 25 jours – et tout cela au tiers du prix d’une nouvelle Apple Watch 5.

Le GPS Timex Ironman R300 est maintenant disponible à l’achat sur le site Web de Timex pour 120 $ (environ 93/182 $ AU), suit le sommeil et les entraînements pendant une bonne partie du mois avant de le recharger. Bien sûr, une surveillance précise de la position épuisera rapidement sa batterie – si vous gardez le GPS allumé en permanence, le R300 épuisera sa capacité en 20 heures.

Bien que le R300 n’ait pas beaucoup de cloches et de sifflets, il contient les fonctionnalités attendues d’une montre connectée orientée fitness: des entraînements guidés, un capteur optique pour un suivi continu de la fréquence cardiaque et une résistance à l’eau jusqu’à 30 m. Le tout dans un boîtier qui ressemble beaucoup à une montre Timex de la primauté des montres numériques de la marque. Mais le R300 a quelque chose que ses prédécesseurs n’ont pas: un affichage smartwatch en couleur à un coût supplémentaire.

L’Ironman R300 ramène le «intelligent» dans la montre intelligente Timex

Bien que vous n’ayez pas besoin d’un écran couleur pour qu’un accessoire portable soit considéré comme une «montre intelligente» – voir la Withings ScanWatch, par exemple – l’écran du R300 est une étape vers les montres de fitness modernes. Timex a été assez conservateur dans sa conception, en lançant sa première montre connectée fitness en 2014 et en conservant l’apparence épaisse et aux gros boutons des vieilles montres numériques, de sorte que le R300 modernise la fonctionnalité sans abandonner son look de signature.

Cela dit, le R300 ne semble pas avoir presque toutes les fonctionnalités des principales montres intelligentes polyvalentes comme la Samsung Galaxy Watch Active 2, par exemple, mais il permet beaucoup plus d’interactivité que les simples affichages numériques sur les trackers Timex antérieurs. Et comme les montres Withings, les données de fitness et de sommeil suivies par le R300 peuvent être vues sur un smartphone via une application couplée.

