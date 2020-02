Cette nouvelle percée dans l’impression 3D va vous épater – .

Les chercheurs viennent peut-être de découvrir des domaines complètement transformés comme la médecine et la biologie, grâce à une nouvelle technique d’impression 3D innovante qui pourrait être utilisée pour produire des objets allant des tissus aux organes, aux protège-dents et aux aides auditives – le tout en quelques secondes.

C’est le résultat d’une nouvelle technique mise au point par des chercheurs du Laboratoire des dispositifs photoniques appliqués de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. La technique commence avec un liquide translucide, et lentement l’objet commence à prendre forme dans un petit récipient en rotation. L’équipe affirme que cette méthode peut être utilisée pour produire de petits objets «avec une précision et une résolution sans précédent» en seulement un court laps de temps – moins de 30 secondes, du début à la fin. Des détails sur la technique ont été publiés dans la revue Nature Communications, et un spin-off du laboratoire appelé Readily3D a été créé pour commercialiser cette technique.

De toute évidence, la médecine pourrait être un bénéficiaire évident de cette nouvelle approche de l’impression 3D.

«Les techniques d’impression 3D conventionnelles, appelées fabrication additive, construisent les pièces couche par couche», explique Damien Loterie, PDG de Readily3D. «Le problème est que les objets mous fabriqués de cette manière se désagrègent rapidement.» Le grand avantage de cette nouvelle méthode est que le processus peut être utilisé pour créer des «cellules» pour des objets qui peuvent apparemment se développer dans un environnement 3D sans pression, et Loterie dit que les chercheurs ont déjà travaillé avec un chirurgien pour tester l’utilisation de cette technique pour imprimer en 3D un ensemble d’artères. Le résultat? «Extrêmement encourageant», selon Loterie.

Pour produire les objets, l’imprimante 3D tire un laser à travers un gel translucide qui est soit un gel biologique soit un plastique liquide. Le processus se déroule de façon similaire à l’imagerie médicale où les modèles d’objets sont construits à partir de scans de surface. À l’heure actuelle, cette technique peut être utilisée pour créer une structure de deux centimètres avec à peu près le même diamètre qu’une mèche de cheveux – mais les chercheurs espèrent pouvoir l’utiliser pour construire rapidement de plus gros objets au fil du temps. «Le laser durcit le liquide grâce à un processus de polymérisation», explique le PDG de Readily3D Paul Delrot. “En fonction de ce que nous construisons, nous utilisons des algorithmes pour calculer exactement où nous devons viser les faisceaux, sous quels angles et à quelle dose.”

