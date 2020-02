Cette nouvelle puce mémoire pourrait se retrouver dans un iPhone 5G

Le géant américain des semi-conducteurs Micron a dévoilé sa mémoire DDR5 basse consommation de nouvelle génération (LPDDR5).

La nouvelle puce est susceptible de faire son chemin dans le prochain iPhone, qui pourrait avoir une connectivité 5G, mais LPDDR5 fera ses débuts dans le Mi 10, le nouveau produit phare de Xiaomi, marquant le début d’une ère dans laquelle les mobiles reçoivent le plus de coupes. la technologie de pointe, pas les ordinateurs.

Le nouveau composant est considéré comme le système de mémoire idéal pour les appareils qui nécessitent de hautes performances sans augmenter la consommation d’énergie (et la dissipation) ou l’encombrement.

LPDDR5 répond aux trois exigences et, selon Micron, accède aux données 50% plus rapidement et consomme 20% moins d’énergie que ses prédécesseurs.

Les chiffres de Micron montrent que le LPDDR5 offre une autonomie de batterie cinq fois supérieure et un gain de vitesse d’environ 20%. Avec une plus grande efficacité énergétique, ces chiffres projetés atteignent respectivement 10 et 40%.

La popularité croissante des caméras à pixels élevés (comme le capteur de 108 millions de pixels installé sur le Xiaomi CC9 Pro), des applications simultanées exigeant une bande passante énorme et une intelligence artificielle signifie que LPDDR5 est susceptible de devenir la technologie de mémoire de facto pour les smartphones phares en 2020.

Il reste à voir si Samsung suivra l’exemple de Micron et libérera sa propre mémoire LPDDR5 pour être utilisée dans ses appareils phares après le Samsung S20.

Apple, quant à lui, devrait lancer un smartphone 5G en tant que successeur de l’iPhone 11, devenant le dernier des grands fournisseurs de téléphonie mobile à offrir la compatibilité 5G.

LPDDR5 avec une capacité de 6 Go, 8 Go et 12 Go sera disponible au lancement.