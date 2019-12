Cette offre Samsung 860 Evo est une offre de cadeau SSD de dernière minute

Si vous devez faire des achats de dernière minute pour quelqu'un qui aime les composants, obtenir un SSD agréable et spacieux est une excellente idée – vous ne pouvez jamais avoir trop de stockage.

En ce moment chez Amazon avant Noël, vous pouvez obtenir un Samsung 860 Evo de 1 To pour seulement 109 $, en baisse par rapport au prix de 199 $. Pour un disque de 1 To d'une marque avec un héritage légendaire comme Samsung, nous appellerions cela une aubaine incroyable, surtout à l'approche de Noël.

Samsung 860 Evo 1 To: 199 $ 109 $ chez Amazon

Le Samsung 860 Evo est l'un des SSD les plus appréciés du marché, grâce à sa combinaison unique de performances, de fiabilité et de prix. Et, avec cette offre de Noël de dernière minute, vous pouvez acheter ce SSD pour aussi peu que 109 $ pour un lecteur de 1 To.

Ce SSD ne sera pas le plus rapide du marché grâce à la connexion SATA III vieillissante, mais il est toujours plus rapide que les meilleurs disques durs. Et, avec une capacité de 1 To, ce sera plus qu'assez de stockage à jeter dans n'importe quel ordinateur portable, ordinateur ou même console de jeu.

Et si vous en avez besoin comme cadeau de Noël informatique de dernière minute, vous avez de la chance. Grâce à l'omniprésence d'Amazon, vous pourrez toujours l'obtenir d'ici la veille de Noël, mais vous devrez le commander aujourd'hui – le plus tôt sera le mieux.