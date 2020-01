Cette poussière d’étoile est la plus ancienne jamais examinée en laboratoire

l’ancien stardust extrait d’une météorite il contient des grains qui remontent environ 3 milliards d’années plus que le système solaire, ce qui en fait les solides les plus anciens jamais datés en laboratoire, rapportent les chercheurs.

Contrairement à la plupart des autres poussières d’étoiles qui ont servi à la construction de notre système solaire, ces taches microscopiques sont restées intactes depuis qu’elles ont été libérées du vieillissement des étoiles il y a des milliards d’années. La composition exotique des granules de carbure de silicium, provenant d’un météorite qui a atterri en Australie plus que Il y a 50 ans, a montré clairement aux scientifiques que les minéraux étaient plus anciens que le système solaire.

Stardust: les indices qui suggèrent ces grains

Ces vieux grains de poussière d’étoile peuvent servir de capsules temporelles qui fournissent des indices sur ce qui se passe dans le Voie lactée d’avant la naissance du soleil. Par exemple, en plus des quelques grains extrêmement anciens, la nouvelle étude a découvert un nombre surprenant des mêmes qui se sont formés moins de 300 millions d’années avant le système solaire.

Cette surabondance de poussière relativement plus jeune provenait probablement d’un nombre particulièrement élevé d’étoiles qui ont atteint la phase tardive et la libération de leur vie à cette époque. La découverte suggère qu’il y a eu un «boom de formation d’étoiles» dans la galaxie quelques milliards d’années plus tôt, dit le co-auteur Philipp Heck, cosmochimiste au Field Museum of Natural History de Chicago et à l’Université de Chicago.

“L’utilisation de ces particules microscopiques de poussière pour nous dire quelque chose sur les événements à grande échelle dans l’histoire préscolaire de notre galaxie est assez intéressante”, dit-il Larry Nittler, cosmochimiste de la Carnegie Institution for Science à Washington, DC, non impliqué dans les travaux.

La recherche et la datation de particules de poussière extrêmement anciennes déposées dans des météorites peuvent fournir aux scientifiques une image plus complète de l’histoire de la Voie lactée, même plus loin dans le temps.