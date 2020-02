cette promotion low cost est de retour avec 50 Giga

Aussi pour ce mois de février la stratégie commerciale de sera confirmée Vodafone ce qui a conduit à des résultats importants au cours du passé récent. Depuis plusieurs mois, l’opérateur britannique se bat en duel avec Iliad dans le domaine des rechargeables low cost. L’objectif de Vodafone est de s’attaquer à l’une des promotions les plus importantes et les plus populaires du moment, la Giga 50 présentée par Iliad.

Vodafone, a confirmé la promotion spéciale avec des minutes et 50 Giga

Les normes d’Iliad et de ses initiatives connexes sont très élevées. L’opérateur français garantit à ses abonnés un contenu quasi illimité à un prix très avantageux. Ici, cependant, que Vodafone ne veut pas être en reste, proposant la promotion dans bon nombre de ses points commerciaux Spécial 50 Giga.

Les seuils de cette batterie rechargeable offrent des minutes sans limites auxquelles ils sont également ajoutés 50 Giga pour la connexion Internet. Le prix à payer pour chaque échéance mensuelle est 7,99 euros. En plus du coût de renouvellement, les nouveaux abonnés Vodafone n’auront qu’à ajouter des frais uniques de 10 euros pour l’activation de la carte téléphonique. De manière générale, le Special 50 Giga propose donc des tarifs entièrement identiques à ceux de l’Iliad Giga 50 précité.

Vodafone en ajoute également pour ses clients services supplémentaires: ceux-ci incluent la possibilité de surfer sur Internet sous le réseau 4.5G et également le partage du même réseau via l’outil de point d’accès personnel.

Comme par le passé, à cette occasion également, le Special 50 Giga s’adresse uniquement au public qui portabilité le numéro d’un autre fournisseur. L’activation doit être demandée dans l’un des points commerciaux Vodafone sur le sol italien.