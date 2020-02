Cette rumeur sur les AirPods moins chers ne disparaîtra pas – .

Je dois admettre que je pensais que les AirPod d’Apple avaient l’air étranges et même un peu idiotes lorsqu’ils sont arrivés sur la scène il y a quelques années, une première opinion partagée par au moins un de mes collègues ici. C’était une opinion, je dois ajouter, exclusivement concentrée sur leur apparence, et à quel point je me sentais bizarre au départ avec eux qui pendaient de mon oreille comme un élégant bijou blanc. Leurs performances, bien sûr, sont une toute autre affaire et ont contribué à faire des écouteurs sans fil désormais omniprésents d’Apple leur produit le plus populaire lancé au cours des dernières années. Tout le monde dans l’industrie copie Apple, et même Samsung a finalement donné au port audio le vieux heave-ho, après avoir lancé le Galaxy S20 qui bien sûr n’en a pas.

Non seulement Apple a continué d’améliorer les AirPods et a finalement commencé à offrir aux clients l’option Pro la plus chère. Mais maintenant, il semble qu’Apple envisage de lancer bientôt une autre variante d’AirPods – c’est-à-dire, si l’on en croit un rapport provenant d’une publication avec un historique mixte.

La publication DigiTimes de Tawain (via MacRumors) a rapporté, une fois de plus, qu’Apple travaille sur une version dite Lite des AirPods Pro – les AirPods Pro Lite, je suppose? De la sortie, un certain nombre d’extraits de nouvelles suggèrent la possibilité d’un nouveau modèle à venir, et que ce nouveau modèle est la version Lite moins chère. Aujourd’hui, par exemple, DigiTimes a rapporté que «Universal Scientific Industrial (USI), basée à Taïwan, une unité de la technologie ASE, est susceptible d’obtenir des commandes de système en boîtier (SiP) pour les prochains AirPods Pro, selon des sources du secteur».

Cela fait suite au rapport de la sortie de mardi qui suggère qu’une version d’entrée de gamme des AirPods Pro est apparemment toujours à venir – bien que la production ait été retardée grâce à l’effet du coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Cette «actualité» soulève un certain nombre de questions, comme le fait qu’une version «Lite» des AirPods Pro serait juste… les AirPods ordinaires, n’est-ce pas? Ou peut-être une toute nouvelle variante? Ou, comme le veut une autre théorie, ils présagent peut-être en effet une variante d’AirPods Pro moins chère moins une fonctionnalité comme, par exemple, l’annulation du bruit. Les antécédents de DigiTimes sont certainement mitigés, ce qui signifie qu’il est également possible que ce rapport soit incorrect dans son intégralité, nous devrons donc attendre et voir si Apple présente quelque chose de nouveau dans ce sens.

Source de l’image: Apple

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

