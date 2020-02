Cette semaine seulement: la grande vente de télévision 4K sur Amazon offre d’énormes remises avant le Super Bowl

Le Super Bowl arrive ce dimanche, mais si vous n’êtes pas intéressé par le football, il y a encore de bonnes affaires sur les téléviseurs 4K. Et au lieu du grand jour du football, vous pouvez profiter des remises en préparation pour la PS5 et la Xbox Series X. LG, Samsung et Sony proposent tous plusieurs modèles de leurs téléviseurs 4K sur Amazon, et bien qu’il n’y ait pas de date fixe pour à la fin de ces transactions, nous nous attendons à ce qu’elles se terminent d’ici le 2 février.

Une poignée de téléviseurs NanoCell et OLED de LG sont en vente, tout comme les différents téléviseurs QLED de Samsung. Sony propose quatre de ses téléviseurs 4K à prix réduit, tous dotés de la prise en charge HDR. Heureusement, ces téléviseurs vous aideront également à jouer, en plus de tous les manigances du Super Bowl dont vous avez besoin.

Offres de télévision 4K

Téléviseurs 4K NanoCell de LG

Obtenez six mois de Disney Plus à l’achat

La gamme de téléviseurs NanoCell 4K de LG tire parti de la technologie NanoCell de l’entreprise, qui produit des couleurs et des contrastes éclatants. LG actualise actuellement ses séries Nano 8 et 9, toutes deux dotées de l’assistant vocal Alexa d’Amazon intégré à ses téléviseurs.

Téléviseur 4K OLED C9 de LG | 4 997 $ (6 000 $)

Obtenez 12 mois de Disney Plus à l’achat

Les écrans OLED sont de loin les plus beaux, avec les meilleures couleurs et niveaux de noir. Ce téléviseur LG OLED 4K particulier est également livré avec la compatibilité G-Sync, ce qui est idéal pour les jeux sur PC. G-Sync est la propre version de Nvidia de Vsync, qui élimine le déchirement de l’écran lorsque la fréquence d’images d’un jeu ne correspond pas à la fréquence de rafraîchissement de l’affichage. Cependant, il ne vient pas avec le hit de performance que VSync fait habituellement.

Téléviseurs Samsung QLED 4K

Économisez jusqu’à 2000 $

Comme NanoCell, la technologie QLED de Samsung offre des couleurs éclatantes et un contraste impressionnant. La société réduit ses séries de téléviseurs 4K Q60 et Q70. En plus de la grande qualité d’image, il est également livré avec un support HDR et plusieurs fonctionnalités intelligentes, y compris la compatibilité des haut-parleurs intelligents avec Alexa et Google Assistant.

Téléviseurs LED 4K de Sony

Économisez jusqu’à 500 $

Les téléviseurs 4K de Sony disposent d’une prise en charge HDR et de la propre technologie Motion Flow XR de la société, qui élimine le flou de mouvement. Cela fonctionne particulièrement bien pour les sports et autres actions rapides, bien qu’il puisse ajouter de la latence, il n’est donc pas adapté aux jeux. Sony propose une réduction sur ses téléviseurs 4K XBR et X950G. La série XBR est compatible avec Alexa et Google Assistant, tandis que la série X950G a Google Assistant intégré – ce dernier est également compatible avec Alexa.