Cette startup de Seattle offre de grandes remises sur la location de maisons – mais seulement si vous Airbnb une chambre à des étrangers – .

Hannah Exner (à gauche) et Sam Joselyn à l’intérieur du salon de leur maison Westlake louée à la startup Loftium de Seattle, qui offre aux gens des remises sur le logement s’ils acceptent d’héberger des invités Airbnb. (Photo . / Taylor Soper)

Cela ressemblait à une arnaque.

Lorsque Hannah Exner et Sam Joselyn ont repéré une annonce pour une maison d’artisan dans le quartier recherché de Westlake à Seattle, le taux de loyer de 1 000 $ par mois était choquant.

«J’ai vécu dans cette région deux fois auparavant», a déclaré Exner. “Je savais que c’était fou.”

Ils se sont dépêchés de réserver une visite. Les planchers de bois franc, une vue sur le lac Union, une place de parking et l’emplacement central – c’était trop beau pour être vrai.

Mais il y avait un hic. Le loyer bon marché – plus de 1000 $ de moins que le taux mensuel du marché – est rendu possible par Loftium, une startup de Seattle qui loue des maisons à des locataires à prix réduit s’ils acceptent de devenir un hôte Airbnb.

“Les deux premières semaines ont été bizarres”, a déclaré Exner à propos de la présence d’invités Airbnb dans les unités situées au-dessous et au-dessus de leur étage. “Mais ce n’est vraiment pas différent de la vie en appartement. C’est beaucoup moins bizarre que je ne le pensais. “

Loftium avait précédemment fait la une des journaux en 2017 pour son plan inhabituel de fournir une aide à l’acompte aux acheteurs potentiels de maison qui ont accepté de partager leurs bénéfices Airbnb avec la société. L’offre était populaire, mais la société a rencontré des problèmes en raison de la hausse des prix des logements, de la concurrence entre les acheteurs et de la complexité du processus hypothécaire.

«Il est devenu très clair que nous n’avions pas de produits adaptés au marché», a déclaré Yifan Zhang, PDG et cofondateur de Loftium.

L’équipe Loftium lors d’un événement de bénévolat avec Mary’s Place à Seattle. (Photo Loftium)

Il y a environ 18 mois, Loftium a fait un pivot crucial en passant au modèle de location. Il vise toujours à rendre le logement familial abordable, quoique d’une manière différente.

Loftium signe des baux avec un propriétaire et leur garantit des loyers mensuels, généralement sur une période de 3 ans. Il signe ensuite une sous-location d’un an avec les locataires à un tarif réduit – tant qu’ils hébergent des clients Airbnb dans l’établissement.

Loftium fournit les unités Airbnb et aide à gérer les annonces. L’entreprise gagne de l’argent en collectant suffisamment de revenus auprès des clients Airbnb. Il est similaire au modèle commercial de WeWork avec un espace de bureau.

La startup de Seattle utilise toujours une grande partie de sa technologie d’origine, comme des algorithmes de prédiction pour calculer les tarifs Airbnb nocturnes ou des outils d’automatisation pour aider les locataires à communiquer avec les clients.

Le nouveau modèle est plus facile à mettre à l’échelle, car Loftium n’a pas besoin de lever d’énormes charges de capital pour aider les gens avec des acomptes, et il est beaucoup plus rapide et plus facile de louer des unités que de conclure des ventes de maisons.

“L’économie est assez similaire, sauf que le modèle d’entreprise est plus efficace en termes de capital”, a déclaré Zhang, finaliste pour le jeune entrepreneur de l’année aux . Awards.

Les co-fondateurs de Loftium Yifan Zhang et Adam Stelle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Le loftium se développe rapidement. Il a loué 100 propriétés à des propriétaires à la fin de 2018 et en a ajouté 500 autres l’an dernier, avec des plans pour atteindre 1 500 maisons d’ici la fin de 2020. La société opère dans dix villes et prévoit d’ajouter quatre autres marchés cette année. Loftium a également quadruplé la taille de son équipe au cours des 12 derniers mois et emploie désormais 54 personnes.

Les investisseurs ont aimé le pivot. Loftium a levé l’an dernier un cycle d’investissement de série A de 15 millions de dollars non annoncé, dirigé par Norwest Venture Partners, avec la participation des bailleurs de fonds existants Threshold Ventures et Founders’s Co-op. La startup a également ajouté Brad Hargreaves, co-fondateur de l’Assemblée générale et PDG de la startup du logement Common, à son conseil d’administration. Le financement total à ce jour est de 17,5 millions de dollars.

L’idée de Loftium a germé lorsque Zhang a déménagé à Seattle. Elle et son mari ont acheté une maison de ville et loué une chambre sur Airbnb.

Zhang, un diplômé de Harvard qui a précédemment co-fondé une start-up d’objectif de remise en forme appelée GymPact, a lancé Loftium avec le co-fondateur Adam Stelle, un ancien directeur de Galvanize et ancien COO de Startup Weekend.

“La mission fondatrice était vraiment importante pour moi et Adam car nous cherchions le bon pivot”, a déclaré Zhang. «Nous voulions garder notre North Star, la mission de faire en sorte que les maisons unifamiliales et les logements familiaux restent abordables.»

Le revenu moyen des ménages pour un locataire Loftium est de 80 000 $, et les âges vont des personnes dans la vingtaine aux gens dans la cinquantaine. Les professions principales comprennent les enseignants, les travailleurs du commerce de détail, les propriétaires de petites entreprises et autres.

“Nous ouvrons la possibilité de vivre dans une maison unifamiliale à un prix inférieur à celui du marché”, a déclaré Zhang. “Il s’agit d’une opportunité qui n’existe pas en dehors de Loftium.”

Le PDG a ajouté que plus de 70 000 invités ont séjourné dans une unité Loftium, avec plus de 60% de ce trafic provenant des six derniers mois.

“Bien que nous ayons passé les 18 derniers mois à résoudre d’abord l’offre immobilière et la demande des locataires, nous nous concentrerons également sur les clients pour la première fois en 2020”, a-t-elle déclaré.

Pour les entrepreneurs de la génération Y tels qu’Exner, qui dirige une startup de bien-être, et Joselyn, qui fait des travaux de construction, Loftium atténue les inquiétudes concernant les coûts de logement tout en vivant dans une ville en croissance rapide.

“Nous pouvons réellement vivre comme des adultes”, a déclaré Exner, “ce qui est difficile pour beaucoup de gens à Seattle.”